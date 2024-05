Sesja łomżyńskiej rady miejskiej. Radni przegłosowali uchwałę o podwyżce diet. Wynagrodzenie prezydenta nie zmieni się

Projekt podwyżki diet radnych

Kwota bazowa dla gmin z liczbą mieszkańców między 15 a 100 tys. to 3220.96 zł brutto miesięcznie.

Dyskusja o podwyżkach

Tak naprawdę dopiero zaczynamy naszą pracę. Jest to drugie posiedzenie rady miejskiej. Uważam za głęboko niestosowane, żebyśmy na początku swojej pracy zajmowali się finansami w szczególności, kiedy mają one dotyczyć naszych własnych finansów. Umówiliśmy się z mieszkańcami, że będziemy wypełniać obowiązki obywatelski, społeczne. Nie tak dawno diety były zmieniane. Uważam, że są na odpowiednim poziomie - podkreślił Dariusz Domasiewicz z Przyjaznej Łomży.

Radny zaapelował do radnych, aby najpierw zapracować na to, żeby w ogóle dyskutować o takim pomyśle. Jednocześnie zapowiedział, że może pracować w komisji za dietę bez podwyżki. Radni jednak odrzucili wniosek klubu Przyjazna Łomża. Wniosek o poprawki do uchwały złożył radny Hubert Norowski. Zaproponowano zmianę diet radnych z 50% na 70%, przewodniczącego komisji z 90% na 80%, wiceprzewodniczącego komisji z 75% na 71%, zastępcy przewodniczącego z 90% na 80%. Radny przekazał, że wniosek podyktowany jest oszczędnościami. Hubert Norowski zwrócił uwagę również, że proponowana podwyżka w wysokości diet radnych wprowadza zbyt duże dysproporcje. Wniosek przez radnych został odrzucony.