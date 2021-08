Siemiatycze. Opóźnienie w budowie targowiska miejskiego. Kiedy inwestycja zostanie oddana do użytku? (ZDJĘCIA)

Jestem mieszkańcem Siemiatycz i od kilku tygodni z niepokojem obserwuje to co się dzieje w rejonie siemiatyckiego zalewu. Chodzi mi o miejską inwestycje jaką jest budowa pawilonów handlowych na tzw. Manhattanie. Z dokumentacji wynika, że termin oddania inwestycji minął 30 lipca. Jednak stan robót pozwala mi ocenić że inwestycja nie jest wykonana. Brakuje m.in: fotowoltaiki, nawierzchni z kostki brukowej w obrębie pawilonów, wykończenia wnętrz, elewacji itp. Kto jest za to odpowiedzialny? Miasto czy wykonawca firma Cetus? - pyta w liście do redakcji zaniepokojony Andrzej z Siemiatycz (nazwisko do wiadomości redakcji).

Zastanawia się czy wykonawca poniesie konsekwencje opóźnienia w realizacji inwestycji. Zwraca uwagę, że handlarze od miesięcy czekają na oddanie im miejsca pracy. Burmistrz Siemiatycz uspokaja.