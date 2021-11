Skatował ofiarę kijem bejsbolowym. Prawomocny wyrok 12 lat więzienia dla zabójcy mieszkańca Grajewa

Do zbrodni doszło pod koniec czerwca 2020 r. W jednym z mieszkań w Grajewie znaleziono zwłoki 52-latka. Policjanci szybko wytypowali, a następnie zatrzymali podejrzanych, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. To trzej mieszkańcy powiatu grajewskiego, wówczas w wieku 29, 35 i 46 lat. Według ustaleń śledczych dwóch najstarszych wdarło się do mieszkania ofiary, trzeci stał na "czatach" na zewnątrz budynku. Napastnicy brutalnie pobili gospodarza. W trakcie zajścia 46-latek zadał mężczyźnie śmiertelne ciosy narzędziem przypominającym kij bejsbolowy. Uderzał w głowę, plecy, klatkę piersiową łamiąc żebra i kości czaszki. Jak stwierdził później biegły - 52-latek zmarł na skutek obrażeń czaszkowo-mózgowych pokrzywdzony zmarł.

W zależności od roli, jaką pełnili w zdarzeniu, prokurator postawił trzem podejrzanym różne zarzuty. Sprawa trafiła na wokandę Sądu Okręgowego w Łomży. Ten uznał ich winę, a głównego oskarżonego o zabójstwo skazał oskarżonego na 12 lat pozbawienia wolności.