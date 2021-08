Tomasz Naruszewicz, wójt gminy Bakałarzewo w rozmowie na temat szczepień przeciwko COVID-19. "Trzeba szczepić się, aby żyć" Izolda Hukałowicz

W gminie Bakałarzewo do tej pory zaszczepiło się zaledwie 30,1 proc. mieszkańców. Do średniej krajowej (48,2 proc.) jest więc daleko. Władze gminy zachęcają, przekonują, ułatwiają dostęp do punktów szczepień i liczą, że - dzięki szczepieniom - mieszkańcy unikną skutków zbliżającej się czwartej fali pandemii.