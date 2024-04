W Trzciannem uroczyście otwarto Gminne Centrum Usług Medycznych. Mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem już przyjmuje pacjentów

Na razie działa tu przychodnia lekarza rodzinnego oraz gabinet stomatologiczny. We wrześniu tego roku planowane jest otwarcie poradni rehabilitacyjnej zwyrodnień kręgosłupa i kończyn.

Zdegradowany budynek po byłym ośrodku zdrowia wzniesionym na przełomie lat 60. i 70. - po staraniach mieszkańców i radnych - w 2020 r. Gminna Trzcianne przejęła od Powiatu Monieckiego, który zamierzał sprzedać nieruchomość. To dla tej blisko 5-tysięcznej gminy oznaczałoby brak dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i konieczność dojazdu np. do sąsiednich Moniek. Teraz mają ją na miejscu.