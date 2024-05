Więzienia w województwie podlaskim. Tak wyglądają zakłady karne i areszty śledcze w regionie

W całym kraju jest około 90 placówek o charakterze więziennym. Są to areszty i zakłady karne, w których według danych na koniec maja 2023 roku przebywało 78 102 osób. Znakomita większość osadzonych to mężczyźni, bowiem kobiety stanowią około 5 procent tej liczby.

Co to jest więzienie?

Do 1970 roku w Polsce mianem więzienia określano samą placówkę, tj. zakład karny oraz zarówno karę pozbawienia wolności. Potocznie więzienie to:

Jakie kary odbywają więźniowie?

Osadzeni w zakładach karnych mają do odbycia kary pozbawienia wolności. W 2023 roku najczęściej odsiadywane były wyroki od 6 miesięcy do 1 roku (ponad 10 tysięcy osadzonych), natomiast najmniej było odbywanych kar więzienia od 15-20 lat (około 200). Wyroki dożywocia to ponad 530 przypadków, a kary 25 lat więzienia odbywało ponad 1700 osadzonych.

W galerii znajdziesz zdjęcia sześciu obiektów, w których przebywają osoby osadzone, dowiesz się także o szczegółach każdej placówki i zobaczysz jak wyglądają od środka.