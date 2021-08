Ziołowy Zakątek w Korycinach zachwalają turyści z całego kraju! (zdjęcia)

Ziołowy Zakątek jest znany w całym kraju i czytając recenzje użytkowników w internecie, można dojść do wniosku, że to miejsce magiczne. Jego centralnym punktem jest ogromny ogród botaniczny, ale to tylko jedna z wielu atrakcji. Jest tu również np. Podlaskie Gospodarstwo Naturalne, gdzie wszyscy mogą się poczuć jak na podlaskiej wsi sprzed wielu lat. Wiele zwierząt chodzi swobodnie, niektóre można spróbować pogłaskać.

Najlepiej po prostu zobaczyć zdjęcia: