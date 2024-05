Burmistrz Sokółki nadal w areszcie. W najbliższych dniach sąd rozpatrzy dwa zażalenia: jej obrońców i prokuratury

22 maja Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował, że burmistrz Ewa K. trafi do aresztu. Zgodnie z tą decyzją, zastosowane wobec Ewy K. tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące może być zamienione na wpłatę 70 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które burmistrz musi wpłacić w ciągu tygodnia od uprawomocnienie się orzeczenia. Ponadto sąd zdecydował o zakazie opuszczania kraju oraz zawiesił burmistrz w pełnieniu obowiązków służbowych.

- W dniu dzisiejszym wpłynęły zażalenia obrońcy Ewy K. i Prokuratury na postanowienie z 22 maja 2024 r. w przedmiocie środków zapobiegawczych. Akta ww. sprawy zostały przedstawione Kierownikowi Sekcji ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym do nadania biegu zażaleniom - informuje Marcin Wołyń z Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

- Prokurator na posiedzeniu zgłosił sprzeciw. To powoduje, że to postanowienie sądu (o tzw. areszcie warunkowym - przyp. red.) zostało wydane, ale nie wywołuje skutku w postaci zmiany środka zapobiegawczego na wolnościowy po wpłaceniu poręczenia majątkowego przez podejrzaną - informowała Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego.

W skrócie prokuratura zablokowała Ewie K. możliwość wyjścia za kaucją, aż do rozpoznania zażalenia. Burmistrz Sokółki na razie pozostaje więc w areszcie.

To pokłosie dużej akcji CBA, do której doszło 20 maja. To wtedy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 16 osób. Wśród zatrzymanych są urzędnicy, m.in. burmistrz Sokółki Ewa K. oraz współwłaściciele firmy z branży wydobycia i produkcji naturalnych kruszyw budowlanych.

Śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych, sprzedajności urzędniczej nadzoruje Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Chodzi o udzielanie w latach 2019-2021 korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą i przyjmowania takich korzyści przez te osoby od osób zarządzających podmiotem gospodarczym zajmującym się wydobyciem i produkcją wyrobów z naturalnych kruszyw.