Burmistrz Sokółki podejrzana o korupcję. Warunkowo może wyjść z aresztu. Prokurator składa zażalenie i blokuje "kaucję"

Burmistrz Sokółki podejrzana o korupcję i aresztowana

Ze środowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku nie zgadza się bowiem prokuratura. Zamierza złożyć w tej sprawie zażalenie, które będzie musiał rozpoznać sąd drugiej instancji. Nie stanie się to z dnia na dzień. Nie czekając na prawomocne rozstrzygnięcie, śledczy sięgnęli po instytucję "sprzeciwu".

W skrócie prokuratura zablokowała Ewie K. możliwość wyjścia za kaucją, aż do rozpoznania zażalenia. Burmistrz Sokółki na razie pozostaje więc w areszcie.

- Prokurator na posiedzeniu zgłosił sprzeciw. To powoduje, że to postanowienie sądu (o tzw. areszcie warunkowym - przyp. red.) zostało wydane, ale nie wywołuje skutku w postaci zmiany środka zapobiegawczego na wolnościowy po wpłaceniu poręczenia majątkowego przez podejrzaną - poinformowała w czwartek (23.05) Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego.

- Urząd - co prawda w nowej rzeczywistości - ale będzie pracował tak, jak do tej pory - zapewnia Adam Kowalczuk. - Ja, jako pierwszy zastępca, będę wypełniał zadania burmistrza. Wszystkie działania i obowiązki wynikające z przepisów prawa, będą realizowane. Uważam, że nic się nie zmieni w zakresie obsługi klienta, mieszkańców, realizowania zadań wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym.

Razem z burmistrz Sokółki CBA zatrzymało w tej sprawie 16 osób

W tym tygodniu zarzuty w tej sprawie usłyszało 16 osób. Prócz Ewy K., to także Arkadiusz A. (prezes spółki Trakcja z grupy kapitałowej PKP PLK, specjalizującej się w budowie infrastruktury kolejowej, drogowej i energetycznej) oraz inni przedstawiciele lokalnych samorządów. Jakich? Tego śledczy nie ujawniają. Podobnie jest z treścią zarzutów oraz informacją, czego konkretnie dotyczy śledztwo i za co miały być wręczane łapówki.

Postępowanie zostało wszczęte w 2022 r. Nadzoruje Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Białymstoku. To na jej polecenie 20 maja funkcjonariusze CBA zatrzymali podejrzanych.

Burmistrz Sokółki nawet na wolności nie będzie mogła na razie sprawować funkcji

Po przesłuchaniu, 9 osób wyszło na wolność (w tym Arkadiusz A.). Prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego (w kwotach od 20 tys. zł do 2 mln zł). W przypadku Arkadiusza A. to 80 tys. zł. Rada nadzorcza zawiesiła go w pełnieniu funkcji prezesa.