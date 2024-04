Dyrektor suwalskiego oddziału PKS Nova Jarosław Żaborowski wrócił do pracy. To skutek ugody zawartej z prezesem Marcinem Doliaszem

- Negocjacje były bardzo trudne. Każda ze stron miała swoje racje i trzeba było znaleźć taki złoty środek, gdzie spotkają się jedna i druga strona oraz zostanie to porozumienie zaakceptowane na zasadach partnerskich - przyznaje Karol Wasilewski, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego, który prowadził rozmowy ze stronami. - Najważniejsze było to, żeby kompromis osiągnąć nie żeby zaspokoić czyjeś ambicje, ale zadbać o kwestie transportu publicznego dla całego województwa i jego mieszkańców. Najistotniejsze żeby PKS, który jest spółką akcyjną mógł normalnie funkcjonować. - dodaje.

Żaborowski, który pełni także funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników PKS w Suwałkach nie zgadzał się z takimi argumentami. Mówił, że głównym powodem zwolnienia było to, że blokował sprzedaż majątku spółki i dążył do oddzielenia PKS Suwałki od Białegostoku. W konsekwencji złożył pozew do sądu pracy domagając się przywrócenia na stanowisko. Nie doszło jednak do procesu, bo obie strony zawarły pozasądową ugodę.

Przyczyną zwolnienia z pracy Jarosława Żaborowskiego był, jak podawał pod koniec stycznia Marcin Doliasz, brak wspólnej wizji rozwoju przedsiębiorstwa i różnice zdań co do funkcjonowania spółki.

Kompromis udało się wypracować. Szczegóły ugody są poufne. Jednak na jej podstawie Jarosław Żaborowski wycofał pozew sądowy i z początkiem tygodnia wrócił na stanowisko dyrektora suwalskiego oddziału. - Nie chcieliśmy żeby strony spotykały się sądzie, sprawa by ciągnęła się nie wiadomo jak długo z ogromną stratą wizerunkową dla spółki i dla całego województwa. Tego typu konflikty zawsze negatywnie odbijają się wizerunkowo. Dlatego zależało mi żeby załatwić to polubownie - podkreśla Wasilewski.

Nie dziwi ich radość, bo wiadomość o zwolnieniu w styczniu dyrektora ich bardzo wzburzyła. Poprosili nawet o interwencję posła Jacka Niedźwiedzkiego. Parlamentarzysta spotkał się z nimi obiecując swoją pomoc i wsparcie w rozwiązaniu całej sytuacji. Na spotkaniu mówili wprost, że czują się przez centralę okradani i mają dość tego, że zyski wypracowane przez suwalski PKS przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania białostockiej centrali.

- Do Suwałk nie trafia nic. Zabrano nam nawet komputer do diagnostyki pojazdów. Przez rok nie mieliśmy jak naprawiać taboru. A ten pozostawia wiele do życzenia. Jeździmy starą, niesprawną flotą. Wstyd wyjeżdżać w trasy. My jako placówka terenowa nie możemy nic z tym zrobić. Tak samo zawieszane są kursy. Nie jeździmy do Warszawy, do Wrocławia. Kiedyś jeździliśmy bardzo daleko, Poznań, Katowice, wszystko zostało zawieszone. Dla prywatnych firm się opłaca, a dla Białegostoku nie - mówili wówczas pracownicy.