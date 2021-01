Dyrektor szpitala w Bielsku oficjalnie odwołana! Zarząd powiatu podjął uchwałę. Zastąpi ją Arsalan Azzaddin

Po wczorajszej zaskakującej wiadomości o planach odwołania dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim Bożeny Grotowicz dziś (27 stycznia) odbyło się spotkanie rady społecznej placówki oraz zebranie Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim. Podczas spotkania rady społecznej swoje stanowisko w sprawie odwołania Grotowicz przedstawiły związki zawodowe szpitala, które broniły swojej szefowej.

Próby obrony dyrektorki

Pracownicy już wczoraj nie kryli oburzenia i zaskoczenia zamiarami odwołania Bożeny Grotowicz przez organ założycielski, czyli Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Zamiarom odwołania menedżerki bielskiego szpitala stanowczo sprzeciwił się też Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, który udzielił jej pełnego poparcia i apelował do Zarządu Powiatu Bielskiego o pozostawienie jej na stanowisku. Jak czytamy w liście podpisanym przez prezesa OZPSP Waldemara Malinowskiego:

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z ogromnym niepokojem i zdziwieniem przyjmuje informacje o planach odwołania Dyrektora SPZOZ w Bialsku Podlaskim - Bożeny Grotowicz. (...) Zarządzany przez Panią Dyrektor szpital prężnie się rozwija i zajmuje stabilną pozycję wśród podmiotów leczniczych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach. W trakcie swojej pracy w szpitalu przeprowadziła imponującą liczbę remontów i inwestycji, przystosowując go do współczesnych standardów. Doskonale radzi sobie w dobie niedoborów kadrowych i finansowych, co potwierdzają wyniki finansowe placówki i poparcie załogi.