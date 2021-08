Grupa 13 osób niszczy zasieki na granicy polsko-białoruskiej [ZDJĘCIA]

- To nie jest tylko "odruch serca". To przemyślana strategia. 13 zdeterminowanych i imponująco odważnych ludzi pojechało nie tylko po to, by w płocie Błaszczaka wyciąć jak największą dziurę. W tej sprawie nie mają wielkich złudzeń. Pojechali tam po wyroki za zniszczenie mienia i naruszenie granicznej instalacji. Po to, by te właśnie wyroki stanowiły koszt polityki okrutnego egoizmu. Być może tedy wta polityka przestanie się tak bardzo opłacać - napisał na swoim fb Paweł Kasprzak, współzałożyciel i jeden z liderów ruchu Obywatele RP.