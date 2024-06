Konsultacje u wojewody w sprawie strefy buforowej wzdłuż granicy z Białorusią. Samorządowcy i przedsiębiorcy chcą, by była jak najmniejsza

Do Białowieży nikt nie przyjeżdża po to, żeby się przespać i mieć jakieś doznania kulinarne. To jest bez sensu. Turyści chcą na przykład pokazać dzieciakom ścieżkę Żebra Żubra, chcą pójść z przewodnikiem do dębu Jagiełły, chcą się przemieszczać po puszczy. Co drugi samochód wjeżdżający do Białowieży ma bagażnik z rowerami. To są wszystko wartości dodane i jeśli je zabierzemy, to po co ten turysta ma tutaj przyjeżdżać? - pyta dr Marek Czarny, przedstawiciel Hotelu Białowieski. - Osoby prowadzące małe biznesy, agroturystykę powinny być oszczędzone. To znaczy że Puszcza Białowieska powinna być dostępna dla ruchu turystycznego, a ewentualne ograniczenia powinny się sprowadzić, jak sądzę, do tej głębokości 200 m od pasa linii granicznej.