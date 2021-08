Łomża, Kolno i Orzysz. Nowe miasta na kolejowej mapie Polski

- Łomża to dziś jedno z największych miast w naszym kraju pozbawionych dostępu do kolei pasażerskiej. Po wybudowaniu szprychy nr 3 to się zmieni, a czas przejazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 godz. 15 minut – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.