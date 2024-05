Jaka przyszłość czeka inwestycję kolejową w ramach CPK łączącą Ostrołękę-Łomżę-Pisz-Giżycko? Jakub Wróblewski

Dzięki kolejowej „szprysze” nr 3 do sieci pasażerskich połączeń dalekobieżnych włączone zostaną Łomża, Kolno, Pisz i Orzysz. UM Łomża

Co dalej z przyszłością linii kolejowej Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko, która miała powstać w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego? Spółka poinformowała, że zakończyła wewnętrzny audyt. Pełnomocnik do spraw CPK ma teraz przekazać swoje rekomendacje Prezesowi Rady Ministrów. Dotyczy to również programu kolejowego.