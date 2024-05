Projekt "Hub of Talents". Rusza trzecia edycja projektu skierowanego do osób z pomysłem na innowacyjny biznes

Wnioskodawcy otrzymają wsparcie Menadżera Inkubacji oraz dostęp do usług podstawowych i specjalistycznych. Trzecia edycja przynosi pewną nowość, uczestnicy będą mogli otrzymać na etapie inkubacji granty w wysokości do 60 tysięcy złotych na rozwój swojego pomysłu, które przyznawane są w przypadku braku możliwości wyświadczenia usług specjalistycznych przez partnerów. W programie inkubacji, w ramach usług podstawowych, nowopowstała spółka otrzymuje powierzchnię do pracy, obsługę prawną, księgową oraz marketingową. Natomiast usługi specjalistyczne związane są ze specyficznymi potrzebami biznesowymi, bądź technologicznymi poszczególnych startupów. Nie są one ograniczone zamkniętym katalogiem, dlatego też zostaną indywidualnie dostosowane.

Zobacz też:Rusza program "Hub of Talents 3". W Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym powstanie 150 innowacyjnych, technologicznych startupów

Planowanych jest 6 cykli inkubacji trwających około 6 miesięcy, w których zostanie wyinkubowanych co najmniej 150 startupów. Aplikować do projektu będą mogły osoby fizyczne mające innowacyjny w skali kraju pomysł na produkt lub usługę. Celem inkubacji jest stworzenie dogodnych warunków do powstawania i rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa we współpracy z ekspertami.