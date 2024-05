Ferma drobiu nie powstanie w Solnikach, bo miejscowy plan jej nie przewiduje. Sąd oddalił skargę przedsiębiorcy, mieszkańcy triumfują

- Sąd potwierdził, że racja jest po stronie gminy i nas mieszkańców. Jestem z tego wyroku zadowolony, bo dowodzi on, że w takich sytuacjach warto protestować i bronić swoich interesów. Jesteśmy najlepszym dowodem na to, że siedzenie i nic nierobienie nie przynosi żadnych efektów – mówi Jarosław Stepaniuk z zarządu Stowarzyszenia Dolina Rzeki Czarna Kłoda.

W swojej skardze przedsiębiorca twierdził m.in., że radni nie wzięli pod uwagę ważnego interesu prywatnego ingerując przy tym zbyt mocno w przysługujące obywatelowi prawo własności. Uchwalili więc zaskarżony plan „nie w celu ukształtowania przeznaczenia terenu, ale de facto w celu uniemożliwienia skarżącemu zabudowy należącej do niego nieruchomości”. Tymczasem on starał się o decyzję środowiskową na pięć budynków do hodowli brojlerów kurzych lub indyków wraz z potrzebną infrastrukturą. Wprowadzony plan miejscowy mu tę inwestycję uniemożliwi.