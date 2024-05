Rolnicy.Podlasie. Andrzej i Agro Mati sieją kukurydzę w Plutyczach. Super maszyny, ale załadunek ziarna to nie taka łatwa sprawa red.

Rolnicy.Podlasie. Andrzej z Plutycz nie próżnuje i wziął się do pracy. Ale nie sam. Tym razem w sianiu kukurydzy pomagał mu Mateusz. W najnowszym odcinku "Gienek i Andrzej Plutycze" na kanale You Tube jesteśmy świadkami jak słynny rolnik zmaga się z załadunkiem ziarna i obsługą siewnika. Za to lepiej mu idzie operowanie ładowarką. Ale kukurydza sama się nie zasieje. Agroi Mati i Andrzej mają do obsiania hektary pola. Sami zobaczcie.