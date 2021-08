Skrzyżowanie DK65 i DW671. Często dochodzi tu do wypadków. Mieszkańcy i burmistrz Knyszyna domagają się sygnalizacji świetlnej (zdjęcia)

Chodzi o skrzyżowanie Drogi Krajowej 65 z Drogą Wojewódzką 671. W sprawę zaangażował się też burmistrz Knyszyna, Jarosław Chmielewski. Wspiera mieszkańców i zgłasza potrzebę budowy sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu.

- Zgłaszamy potrzebę przebudowy tego skrzyżowania do generalnej dyrekcji dróg. Już piąty rok walczymy w tej sprawie. Dziesięć razy wysyłana była dokumentacja fotograficzna z wypadkami i kolizjami. Dwa lata temu odbyła się tam modernizacja. Ale nie przyniosła żadnych skutków. Nadal jest tam niebezpiecznie i problem wciąż występuje. Można powiedzieć, że wysyłamy około czterech pism rocznie do GDDKiA. Odpowiadają, że nie posiadają środków finansowych na to zadanie - tłumaczy Jarosław Chmielewski.