Teresa Strękowska, wójt gminy Nowinka w rozmowie na temat szczepień przeciwko COVID-19

Gminę Nowinka zamieszkuje 2942 osób. Spośród nich do tej pory w pełni zaszczepiło się 1013 mieszkańców, a przynajmniej jedną dawką - 1042. Oznacza to, że 34,4 proc. mieszkańców nabyło już pełną ochronę przed COVID-19 po całkowitym zaszczepieniu. Czy ten wynik satysfakcjonuje wójta gminy Teresę Strękowską? I co zamierza zrobić, aby było lepiej?

34,4 proc. mieszkańców gminy Nowina zaszczepiło się przeciwko COVID-19. Jak ocenia Pani ten wynik u progu czwartej fali pandemii koronawirusa?

Nie mogę powiedzieć, że jestem tym wynikiem usatysfakcjonowana. Daleko mi do zadowolenia. Myślę, że ten wynik jest jednak odzwierciedleniem sytuacji panującej w kraju. Mamy dużo mniej zakażeń i zgonów, co w pewnym stopniu uśpiło czujność i ludzie podchodzą do szczepień luźniej niż na początku. Chciałabym, abyśmy podeszli do tego poważniej, abyśmy pomyśleli o innych osobach i postarali się zrobić wszystko, aby uchronić siebie i bliskich.