W Fabrykach Mebli Forte szczepienie z zaświadczeniem albo praca w maseczkach. Pracownicy: To dyskryminacja

- Od pewnego czasu (okres paru miesięcy) był obowiązek noszenia maseczek na terenie zakładu. Dla każdego i bez wyjątków. Natomiast od 18 czerwca zmieniono to i obowiązek ten dotyczy tylko i wyłącznie osób niezaszczepionych. Jest to jawna dyskryminacja osób, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą się szczepić - napisali do nas w mailu pracownicy jednej z Fabryk Mebli Forte, jakie działają w Podlaskiem.