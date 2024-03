W ręce policjantów w weekend trafiło 11 poszukiwanych. Teraz odbędą swoje kary

W miniony weekend policjanci zatrzymali 11 osób poszukiwanych.

Jednym z nich był 34-letni białostoczanin. Został zatrzymany przez kryminalnych z białostockiej „dwójki” na osiedlu Bojary. Mężczyzna wpadł w swoim mieszkaniu. Był poszukiwany przez sąd do odbycia kary roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem.

Kolejną osobą poszukiwaną okazała się 38-letnia mieszkanka Łap. Mundurowi z miejscowego komisariatu ustalili miejsce jej pobytu. Jak się okazało, mieszkała u swoich dziadków w Łapach. Kobieta poszukiwana była do odbycia kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie i udzielanie narkotyków.

Trzecim poszukiwanym, zatrzymanym w miniony weekend przez policjantów był 33-letni białostoczanin. Kryminalni z białostockiej komendy ustalili, że mężczyzna ukrywa się w powiecie augustowskim w domku agroturystycznym. 33-latek wynajmował domek sądząc, że to dobra kryjówka i policjanci go tam nie znajdą. Bardzo się mylił. Białostoccy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach danych potwierdzili, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności za oszustwa.