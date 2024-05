Wycieczka do Puszczy Białowieskiej. Atrakcje w Nadleśnictwie Browsk, m.in. spotkanie z żubrem i orlikiem krzykliwym red.

Planujecie weekendową wycieczkę do Puszczy Białowieskiej? Warto odwiedzić atrakcyjne miejsca specjalnie przygotowane dla zwiedzających w Nadleśnictwie Browsk. To doskonała okazja do podziwiania piękna tamtejszej przyrody i jednocześnie edukacji. Na szlaku: żubry, dęby, ptaki, a w oddali rzeka Narewka.