Na Suwalszczyźnie powstała Podlaska Toskania. Hodują tam wielbłądy, lamy czy alpaki

A te, choć we wsi są zaledwie od kilku tygodni, już zrewanżowały się opiekunom kilkoma workami wełny. Dobre i to, ale rolnicy nie ukrywają, że bardziej niż na wełnę liczą na potomstwo.

– Wielbłądy żyją średnio 50 lat i w tym czasie na świat przychodzi kilkanaście małych – precyzują gospodarze. - Może szczęście nam dopisze.

Wielbłądy to pierwsze zwierzęta egzotyczne w gospodarstwie, które nazwali „Podlaska Toskania”, ale już nie jedyne. Towarzyszą im m.in. lamy, alpaki czy zwane arystokratkami kozy anglonubijskie. We wsi żartują, że powstało mini zoo, a gospodarze już myślą nad zakupem kolejnych „cudaków”. Chcieliby wzbogacić swoje stado o zebry i kangury, które miałyby doskonałe warunki do skakania i pływania w ogromnym stawie.