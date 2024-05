Podlascy przedsiębiorcy: Rekompensaty za zamkniętą granicę są zbyt małe i nie dla białostockich firm. Dlaczego?

Rozporządzenie bez konsultacji

Przed białostockim biurem Polski 2050 Szymona Hołowni w czwartek (25.04) podlascy przedsiębiorcy zorganizowali konferencję. Apelowali do marszałków Sejmu i Senatu, by swoimi działaniami doprowadzili…

Zapewnia też, że rozporządzenia wojewody o rekompensatach dla firm przygranicznych nikt z przedsiębiorcami nie konsultował, co bardzo boli. Zapewniła, że przedsiębiorcy są gotowi do rozmów:

Dlaczego nasza granica jest groźniejsza?

Mówiła też, że jako białostoccy przedsiębiorcy rozmawiali z szefem komisji rozwoju i gospodarki Ryszardem Petru, który obiecał zorganizować spotkanie o pomocy, właśnie dla nich. Zapewniła, że przedsiębiorcy ciągle są przeciwni zamykaniu ruchu transgranicznego: - Mamy cały czas takie same zagrożenia militarne i hybrydowe w województwie lubelskim, gdzie ciągle otwarte są przejścia drogowe Terespolu i Choroszczynie, a naszym województwie działają wszystkie przejścia kolejowe. Są otwarte przejścia z Rosją, czyli obwód Królewiecki, a Rosja to agresor. Tu nie ma żadnej polityki spójności – nie kryła rozczarowania szefowa Porozumienia Podlaskich Przedsiębiorców „Zjednoczony Wschód”: - Jesteśmy terenem tak bardzo niebezpiecznym, dlaczego?

Jak przyznała przedsiębiorcy oczekują rozmów. Chcą, by wreszcie zbadano, ile firm jest poszkodowanych przez zamknięcie granicy: - My liczymy, że chodzi o setki, wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na miejskim targowisku przy Kawaleryjskiej czy w białostockich galeriach – mówiła.

