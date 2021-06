Przedsiębiorcy się cieszą, bo bocznica kolejowa w Bielsku Podlaskim znowu jest czynna

Wyjaśnialiśmy sprawę zamknięcia bielskiej bocznicy. Podczas rozmów wyszło, że bielscy przedsiębiorcy nie muszą ponosić dodatkowych, ogromnych kosztów dotyczących ich działalności. Wystarczy bowiem podjęcie przez PKP PLK SA konkretnych działań i doprowadzenie do porozumienia z WIOŚ.

- Mamy pół roku na znalezienie rozwiązania pozwalającego na obniżenie poziomu hałasu na bocznicy przeładunkowej – mówi Tomasz Łotowski. - Nasi specjaliści nad tym pracują, ale jeszcze jest zbyt wcześnie mówić o szczegółach.

Bielscy przedsiębiorcy z zadowoleniem przyjęli otwarcie przeładunkowej bocznicy kolejowej w Bielsku Podlaskim. To była dla nich bardzo dobra wiadomość. W Bielsku Podlaskim funkcjonują firmy budowlane, dla których transport kolejowy jest niezbędnym elementem do prowadzenia działalności w branży budowlanej. Sprowadzają bowiem kruszywo do masy bitumicznej wykorzystywanej do budowy i modernizacji dróg i ulic.