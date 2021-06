W Kruszynianach nie powinno być kurzych ferm, a park krajobrazowy. Każdy może podpisać petycję w tej sprawie [zdjęcia]

- Jeśli inwestycji w fermy nie uda się zatrzymać to Szlak Tatarski będzie miał kolejny przystanek i to taki, którego będziemy się wstydzić, a przyszłe pokolenia nam tego nie wybaczą. To będzie nieodwracana degradacja środowiska. Mam nadzieję, że smród, który ewentualnie będzie się z fermy roznosił to będzie smród ponadpartyjny. Bo Kruszynian trzeba bronić, co tutaj robimy, niezależnie od tego, jaka opcja polityczna zorganizowałaby ta konferencję, bo obrona Kruszynian to jest sprawa ponadpartyjna - zapewnił prof. Marek Konarzewski z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.