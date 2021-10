Prasówka 19.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To dzieje się z organizmem, gdy dodajesz cynamon. Te osoby powinny włączyć cynamon do diety [lista - 20.10.2021 r.]”?

📢 To dzieje się z organizmem, gdy dodajesz cynamon. Te osoby powinny włączyć cynamon do diety [lista - 20.10.2021 r.] Co się dzieje z organizmem, gdy jemy cynamon? Jak się okazuje, warto jeść dodawać cynamon, ponieważ ma on bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Ta smaczna przyprawa ma długą listę korzyści dla całego organizmu. Kto szczególnie powinien włączyć cynamon do swojej diety? Zobacz!

📢 Podlaskie. Nie wiesz co zrobić z oszczędnościami? Działka budowlana to najlepsza lokata. Oto propozycje w województwie podlaskim (18.10.21) Inflacja oraz spadek opłacalności lokat determinują zainteresowanie Polaków gruntami. W tym materiale przedstawiamy propozycje działek budowlanych do kupienia w województwie podlaskim.

📢 Najtańszy sklep w Polsce? Nie jest to Biedronka ani Lidl. Oto nowy ranking 2021! Gdzie wartość koszyka zakupowego jest najmniejsza? Jaki jest najtańszy supermarket w Polsce? Agencja marketingowa ASM Sales Force opublikowała najnowsze wyniki swojej analizy średniej wartości koszyka zakupowego w najpopularniejszych w Polsce sieciach handlowych. Inflacja daje się we znaki w wielu dyskontach. W siedmiu z pośród jedenastu analizowanych sklepów we wrześniu ceny były wyższe niż w sierpniu.

📢 Taki ma być Nowy Wiek Emerytalny dla chętnych. Oto proponowane zasady emerytur stażowych 2022 Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt emerytur stażowych na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione zostały już warunki przejścia na emeryturę stażową. Projekt ustawy o emeryturach stażowych przygotowany został też przez NSZZ „Solidarność”. Sprawdź, jakie będą zasady. 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz na konto w listopadzie, a możliwe że nawet wcześniej! Podajemy stawki i wyliczenia Czternasta emerytura zostanie wypłacona świadczeniobiorcom w listopadzie tego roku i trafi do 9,1 mln osób. Czternastka zostanie wypłacona w całości lub w części. Sprawdź, czy otrzymasz całkowite dodatkowe wynagrodzenie emerytalne czy tylko jego część. Szczegółowe wyliczenia brutto i netto zamieszczamy w galerii.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler [19.10.21] "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Mońki. Walne zgromadzenie podlaskiej "Solidarności". Delegaci podjęli cztery stanowiska W Mońkach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ “Solidarność”. Uczestnicy podjęli cztery stanowiska dotyczące: sporu polityczno-społecznego w Polsce, podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, kopalni Turów oraz sporu pracowników PGE Obrót. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi politycy Zjednoczonej Prawicy: Dariusz Piontkowski, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Zieliński. Obecny był także Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. 📢 Na Expo 2020 trwa Tydzień Podlaski. W Dubaju pojawili się podlascy studenci, przedsiębiorcy i artyści (zdjęcia) W Pawilonie Polski, w ramach ekspozycji Xylopolis. Miasto zasilane naturą, prezentowane są osiągnięcia podlaskich wizjonerów, naukowców, artystów i wynalazców. Do Dubaju przyjechali ambasadorzy regionu, m.in. przedsiębiorcy z misją gospodarczą, konstruktorzy łazików marsjańskich z Politechniki Białostockiej, twórca unikatowych rowerów Adam Zdanowicz czy formacja Fair Play Crew.

📢 Michałowo. Podlaska gmina jest na ustach Polski i świata! Do punktu pomocy przyjechał komisarz ONZ i znani artyści (ZDJĘCIA) Michałowo od dwóch tygodni organizuje pomoc migrantom, którzy przekroczyli granicę z Białorusią. Do punktu pomocy, utworzonego w strażackiej remizie, przyjeżdżają przedstawiciele organizacji pozarządowych, znani artyści, niezliczona liczba darczyńców i dziennikarze z całego świata. Nic dziwnego, to wciąż jedyny taki ośrodek w pobliżu granicy.

📢 Rocznica otwarcia Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Siedem lat temu Jagiellonia rozbiła Pogoń Szczecin 18 października 2014 roku mecz Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin zainaugurował nowy stadion miejski w Białymstoku. Na trybunach zasiadło 21 196 widzów 📢 Nielegalni migranci szturmem atakowali naszą granicę. Polscy mundurowi wyłapali większość, która się przedarła Po raz pierwszy strażnicy graniczni razem z żołnierzami Wojska Polskiego musieli odpierać atak tak dużej grupy migrantów. Poprzednio zdarzały się sytuacje, że na polskie urządzenia graniczne napierał tłum poniżej lub powyżej 100 osób. Minionej doby grupa taka liczyła jednak blisko 200 ludzi. Mundurowym udało się zatrzymać niemal od razu około 140 nielegalnych migrantów.

📢 Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Kiedyś tętniły życiem. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły [ZDJĘCIA] Na mapie podlaskiego istnieją punkty, gdzie już dawno zamarło życie. Dlaczego? Sprawdźcie, które wsie w naszym regionie się wyludniły oraz dlaczego to nastąpiło. 📢 Jagiellonia - Radomiak 1:1. Oceniamy białostockich piłkarzy za mecz z beniaminkiem Trener Ireneusz Mamrot przyznał po meczu z Radomiakiem, że trudno jest zwyciężyć, gdy dobrze gra się tylko jedną połowę. My nasze noty wystawiamy za cały występ, więc po zremisowanym 1:1 spotkaniu z beniaminkiem są one z reguły w połowie skali od 1 do 10. Zapraszamy do galerii. 📢 Zwierzę znalazło się w pułapce. Pomogli inspektorzy WITD Podczas obserwacji poboczy w trakcie dojazdu na punkt kontroli inspektorzy dostrzegli na poboczu ptaka, który ewidentnie potrzebował pomocy. Drapieżnik nie oddalał się nawet w wyniku bezpośredniej bliskości człowieka.

📢 Policjanci zatrzymali szajkę włamującą się do domków letniskowych Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie od pewnego czasu pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawców dokonujących włamań na terenie gminy oraz całego powiatu piskiego. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień poza ekranem Aleksandra Szwed. Zobaczcie wnętrza [zdjęcia] Rola uroczej Elizy w "Rodzinie Zastępczej" przyniosła jej ogromną popularność. Aleksandra Szwed w dzieciństwie występowała również w zespole, który towarzyszył Majce Jeżowskiej podczas występów. Aktorka często udziela się w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy śledzić, co u niej słychać. Zobaczcie jak mieszka i żyje Aleksandra Szwed. 📢 Takie są najmniej seksowne imiona i znaki zodiaku. Oto ranking stworzony przez ezoteryków Choć nie mamy wpływu na to, jakie imie dostaniemy to, okazuje się, że może ono odegrać ważną rolę w naszym życiu. Podobnie rzecz się ma ze znakami zodiaku. Według ezoteryków nasze imiona i znaki zodiaku mogą determinować wiele naszych zachowań i cech charakteru. A co jeśli nasze imie trafia na listę tych mniej seksownych? Zobaczcie, jakie imiona i znaki zodiaku uznawane są za nieseksowne.

📢 Koronawirus w Polsce i w województwie podlaskim. W kraju prawie 4 tysiące nowych zakażeń. W regionie 353 (19.10.2021) Województwo podlaskie utrzymuje się na trzecim miejscu w Polsce w statystyce zakażeń koronawirusem. Nadal pod tym względem liderem jest lubelskie (998), drugie jest mazowieckie (731). We wtorek 19 października potwierdzono w naszym regionie 353 zakażenia. W całym kraju jest ich 3931. Minionej doby z powodu Sars-Cov-2 zmarły 64 osoby w kraju. 📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [18-22.10] Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu. 📢 Białystok. Budowlańcy dzielili się swoją wiedzą na 52. Konferencji Naukowej „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” [ZDJĘCIA] Prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń i efektów praktycznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych odbywała się podczas 52. Konferencji Naukowej Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Wpisuje się ona w obchody Jubileuszu 70-Lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

📢 Nowe obostrzenia w Polsce już od dziś! Co się zmieni? Ostatniej doby w Polsce przybyło blisko 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższa liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce od 12 maja. W Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie nowelizacja rozporządzenia, która zmienia zalecenia dotyczące obostrzeń w Polsce. Sprawdźcie o co dokładnie chodzi! 📢 Bielsk Podlaski. Laktopol zamierza zakończyć dzierżawę upadłej Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek Mailem Laktopol poinformował syndyka, że chce zrezygnować z dzierżawy Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w stanie upadłości. Syndyk uważa, że taka forma jest niedopuszczalna, ale przygotowuje się do przejęcia i zarządzania bielską mleczarnią. Na razie musi przywrócić pracę kotłowni, która już nie ogrzewa dwóch bloków zamieszkałych przez pracowników Bielmleku.

📢 Hajnówka. Szpital przestaje sobie radzić z migrantami. Oddziały zapełniają się chorymi na COVID-19 i cudzoziemcami Coraz więcej migrantów trafia do szpitala w Hajnówce. To w dużej mierze dzieci. Większość z nich, na szczęście, nie jest w ciężkim stanie, ale są też tacy, którzy wymagają hospitalizacji. Tymczasem szpital ma ograniczone możliwości. Czwarta fala pandemii oraz kryzys na granicy sprawiają, że placówka szuka pomocy, by móc normalnie działać.

📢 Nie jedz tego! Lidl, Biedronka i inne sklepy wycofują te szkodliwe produkty! Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS. (19.10.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 19 października 2021 roku. Główny Inspektor Sanitarny informuje o szkodliwych dla zdrowia i życia produktach, które zostały wycofane ze sklepów. Aktualne ostrzeżenia GIS dotyczą m.in. steków i jajek, na których wykryto pałeczki Salmonella. Sprawdź też inne niebezpieczne produkty, które znikają ze sklepowych półek. Zobacz także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego w naszym raporcie. Jeżeli kupiłeś te szkodliwe dla zdrowia i życia produkty, wyrzuć je lub oddaj do sklepu. Lista niebezpiecznych produktów aktualizowana jest na bieżąco i znajdziesz na niej artykuły wycofane ze sprzedaży w ostatnich miesiącach (19.10.2021).

📢 Jagiellonia - Radomiak 1:1. Ponad pięć tysięcy fanów wspierało Jagę (zdjęcia) Mimo nietypowej pory i niesprzyjającej aury, spotkanie Jagiellonii z Radomiakiem (1:1) oglądało z trybun stadionu miejskiego 5350 fanów. Zobacz galerię zdjęć kibiców z poniedziałkowego meczu.

📢 Akcja "Zielone Światło" przy granicy i w Michałowie. Podlasianie otwierają swoje domy dla imigrantów potrzebujących pomocy Wystarczy zapalić zieloną żarówkę albo powiesić lampion na ogrodzeniu. To znak, że w tym domu imigranci znajdą doraźną pomoc: jedzenie, ubrania, podstawowe leki. W akcję zainicjowaną przez prawnika z Dubicz Cerkiewnych, włącza się coraz więcej mieszkańców przygranicznych wsi. Na zielono zaświecił się też dom burmistrza Michałowa. 📢 Dzień Nauczyciela w Białymstoku. Prezydent nagrodził kilkuset pedagogów (zdjęcia) Mobilizują do działania, uczą i wychowują. Prezydent Białegostoku wyróżnił kilkuset nauczycieli. W tym roku na tytuł "Nauczyciel Mądry Sercem" zasłużyło dziewięciu pedagogów. 📢 Podlaskie. Duży wzrost hospitalizacji z powodu COVID-19. Pod respiratorami walczą 34 osoby Z tygodnia na tydzień wzrasta liczba zakażeń koronawirusem w naszym regionie. Województwo podlaskie znajduje się w czołówce regionów, w których nowych przypadków Sars-CoV-2 jest najwięcej. Wielu zakażonych wymaga leczenia szpitalnego, w tym - na oddziałach intensywnej terapii. Niestety, systematycznie raportowane są też zgony.

📢 Pow. kolneński. Chciała sprzedać buty - straciła 3,5 tys. zł Oszuści internetowi wykorzystują portale ogłoszeniowe oraz komunikatory internetowe, aby wyłudzić od potencjalnych ofiar jak największą sumę pieniędzy. Ostatnio ofiarą przestępców padła 28-letnia mieszkanka pow. kolneńskiego. 📢 Ceny paliw zwalają z nóg MEMY Benzyna i diesel to towary luksusowe. Granica 6 zł za litr przekroczona. Internet komentuje drożyznę Ceny paliw szybują bez kontroli. Benzyna i diesel powoli zyskują status dóbr luksusowych. Bariera 6 złotych za litr paliwa przez ekspertów do tej pory określana była mianem bariery psychologicznej, a staje się realnym widmem. Niestety w wielu miejscach Polski na stacjach benzynowych zapanowała drożyzna, a ceny paliw biją historyczne rekordy. Co na to internauci? Stworzyli memy dające upust rozgoryczeniu. Obejrzyj je w galerii zdjęć.

📢 Pościg w Siemiatyczach za imigrantami. Przemytnik staranował radiowóz i próbował zepchnąć z drogi drugi (zdjęcia) To kolejny pościg za imigrantami, którzy w nielegalny sposób przekroczyli granicę naszego Państwa. 📢 Wielka Parada Branickich i uroczysty przejazd husarii przez Białystok (zdjęcia, wideo) Tak miasto uczciło 250. rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego. Widowisko z udziałem grup rekonstrukcyjnych, na chwilę przeniosło miasto do początku XVIII wieku.

📢 Policyjne pościgi za imigrantami. Przemytnicy ludzi rozkręcili biznes w województwie podlaskim (zdjęcia) Imigranci, którzy nielegalnie przekraczają granicę, są odbierani w Polsce przez przemytników. Ci są zazwyczaj obcokrajowcami. Nie zatrzymują się do kontroli i udają w szaleńczą ucieczkę przed policją po podlaskich drogach. 📢 Electrum Ekiden. Maratońska sztafeta w szczytnym celu. Zwyciężyły Zdrowe Chłopaki z Podlasia (zdjęcia) W sobotę pobiegły dzieci, a w niedzielę dorośli w sztafecie Electrum Ekiden. W tym roku w Białymstoku wystartowało blisko 900 zawodników z 189 drużyn. Biegacze wspomogli Białostockie Hospicjum dla Dzieci.

📢 Podlasianki najpiękniejsze. Profil na Instagramie ze zdjęciami pięknych kobiet z Białegostoku i regionu ma prawie 60 tys. fanów [ZDJĘCIA] Instagramowy profil ze zdjęciami pięknych Podlasianek robi furorę w internecie. Ma już prawie 60 tysięcy fanów. Zobaczcie piękne kobiety z regionu, które przyciągają uwagę internautów. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bohater serialu stanie przed sądem. Jest oskarżony o znęcanie się nad psem Bohater serialu Focus TV "Rolnicy. Podlasie" wkrótce stanie przed sądem. Kamil T. został oskarżony o znęcanie się nad psem. W gospodarstwie wykorzystywał zwierzę do pilnowania bydła. W czerwcu b. r. skrajnie zaniedbany pies został mu odebrany i trafił do domu tymczasowego.

📢 Te znaleziska uczynią z ciebie milionera. Oto skarby natury warte majątek. Przypadkowi znalazcy pławią się dziś w luksusach Wartość pieniężną mają nie tylko wytwory pracy ludzkich rąk, ale także te stworzone przez naturę. Tyczy się to przede wszystkim przedmiotów, które są niezwykle rzadkie, a przez to pożądane i drogie. Przypadkowe znalezisko może przynieść zysk w postaci tysięcy, a nawet milionów dolarów! Oto najbardziej drogocenne wytwory natury, które można znaleźć podczas spaceru po plaży lub w czasie zagranicznej wycieczki. Zobacz je w galerii.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Suplementy diety i lody wodne są niebezpieczne dla zdrowia! Zostały wycofane ze sklepów [13.10.2021] GIS wycofuje produkty ze sklepów i popularnych dyskontów, jak np. Lidl, Biedronka, Aldi, czy Lewiatan. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów nowe partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w najnowszym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS.

📢 W Szepietowie odbyły się warsztaty z przetwarzania żywności dla uczniów szkół rolniczych Uczniowie z czterech szkół wzięli udział w warsztatach z przetwórstwa mleka i mięsa, które odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych, powstałym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

📢 Nowi złodzieje i włamywacze działają w województwie. Mogą obserwować Twój dom lub mieszkanie! (7.10.2021) Podlaska policja poszukuje podejrzanych z art. 278 oraz z art. 279 czyli złodziei i włamywaczy. Jeśli kogoś rozpoznajesz, powiadom niezwłocznie funkcjonariuszy podlaskiej policji. 📢 Bob czy pixie cut? Ostre cięcie jest idealne na jesień! Zobacz modne krótkie fryzury damskie [2.10.2021] Marzy ci się bob albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Syn Zenka Martyniuka miał ślub i wesele jak z bajki! Daniel i Ewelina nie doczekali drugiej rocznicy przypadającej 6 października (ZDJĘCIA) Daniel Martyniuk i jego wybranka Ewelina mieli ślub jak z bajki. Było przyjęcie i prezenty warte milion złotych, gwiazdy na weselu. Po niespełna dwóch latach sąd orzekł jednak rozwód pary. Sprawa nie przebiegała po myśli syna króla disco-polo. To on został obwiniony o rozpad małżeństwa i zobowiązany do płacenia alimentów na córkę i byłą żonę. 6 października para obchodziłaby rocznicę. Zobacz, jak wyglądał ich ślubny dzień! 📢 Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk po kilku miesiącach przerwy wraca do programu. Kiedy znów zobaczymy ją na ekranie? [01.10.2021] Po kilku miesiącach nieobecności fani serialu Rolnicy. Podlasie znowu będą mogli oglądać Emilkę Korolczuk. W najnowszym odcinku produkcji Focus TV zobaczymy co słychać w Laszkach.

📢 Emilia Korolczuk z programu Rolnicy. Podlasie została osobowością roku! Właścicielka Rancza Laszki była na gali w pięknej sukni [29.09.2021] Takiej Emilki nie znamy! Na galę plebiscytu "Osobowość roku" w podlaskiej operze gwiazda programu "Rolnicy.Podlasie" przyszła w pięknej sukience. Nagrodę za zdobycie tytułu "Osobowość roku 2019" w kategorii "Działalność charytatywna i społeczna w powiecie białostockim" odebrała z rąk redaktora naczelnego "Gazety Współczesnej" i "Kuriera Porannego" Adama Jakucia.

📢 Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. W ofercie domy, domki i działki na Mazurach Poczta Polska wystawia co jakiś czas na sprzedaż nieruchomości, które nie są już wykorzystywane. Wśród nich są także takie ulokowane w atrakcyjnych miejscach Polski, między innymi na Mazurach.

📢 Jak macierzyństwo zmienia kobiety? Te fotografie ukazują metamorfozy dziewczyn w mamy Macierzyństwo to nie lada wyzwanie. Czy takie doświadczenie zmienia kobietę? Odpowiedzi na to pytanie stara się udzielić Vaida Markeviciute-Razmislavice, fotografka pochodząca z Litwy. Artystka stworzyła niezwykły projekt ukazujący 33 kobiety sfotografowane przed i po narodziach pierwszego dziecka. Głównym celem serii portretów jest uchwycenie jednej z największych przemian w życiu kobiety - jej przemiany w Mamę. Jak zmieniły się twarze bohaterek? 📢 Podlaskie miasta sprzed lat. Poznajecie te miejsca i tych ludzi? [ZDJĘCIA] Białystok, Bielsk, Sokółka i wiele innych miast z regionu na archiwalnych zdjęciach. Pamiętacie te czasy?

📢 Magda Narożna nago w CKM. Najbardziej odważna sesja! Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Zielony Rynek Kościuszki, amfiteatr, budki przed Centalem. Pamiętacie taki Białystok? Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Pamiętacie jak powstawał pierwszy McDonalds, a Hotel Gołębiewski nie był nawet otynkowany? A kto pamięta ogródki tuż obok katedry? Pora na niezwykłą podróż w czasie.

📢 Podlasie i Suwalszczyzna. Mieszkańcy wsi i miasteczek regionu na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? 30-40 lat temu wieś na Podlasiu, ale i w całym kraju wyglądała zupełnie inaczej. Pamiętacie? Zapraszamy na podróż w czasie!

📢 Stanisław Derehajło to nowy król internetowych MEMÓW. Podlaski polityk jest znany jako "Janusz Alfa i "typowy ojciec" 02.04.2021 [ZDJĘCIA] Co jakiś czas nowa twarz staje się "podkładem" dla twórców satyrycznych obrazków w sieci. Tym razem gwiazdą memów stał się Stanisław Derehajło. To wieloletni samorządowiec z Bociek, a dziś wicemarszałek województwa podlaskiego. W internecie od niedawna znany jest jako "Janusz Alfa". 📢 Najlepsze hity z klasówek i kartkówek! Nauczyciel płakał jak poprawiał. Radosna twórczość uczniów na sprawdzianach 27.03.2021 Blisko rok temu większość uczniów przeszła na zdalne nauczanie, które trwa do dziś. To nie sprzyja edukacji i sprawdzaniu wiedzy w tradycyjny sposób, praktykowany od lat. Szkoda, bo wynikiem tego były setki zabawnych tzw. hitów ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek, które odkąd pojawiły się w internecie, zawsze potrafiły poprawić humor. W oczekiwaniu na powrót uczniów do szkół i ich nowej radosnej twórczości, przypominamy to co najlepsze w ich wykonaniu. Zobaczcie najlepsze hity z klasówek i kartkówek. Dobra zabawa gwarantowana!

📢 NOWE MEMY o koronawirusie w Polsce. Zobacz najnowsze śmieszne obrazki. Internauci śmieją się z wirusa COVID-19 - 04.11.2020 Oto nowe memy o koronawirusie. Wirus atakuje, a na jego temat w internecie wciąż powstają nowe memy. Internauci, mimo że to poważna sprawa, śmieją się z koronowirusa, który ciągle rozprzestrzenia się na całym świecie. Sieć zalewają najróżniejsze memy o koronawirusie. Internauci do wszystkiego mają dystans i kolejny raz udowadniają, że śmieszne obrazki można robić w każdej sytuacji. Zobacz najlepsze memy o koronawirusie! I pamiętaj, że codziennie dodajemy najnowsze memy do naszej galerii.

