Prasówka 21.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To był szósty mecz bez zwycięstwa Jagiellonii wliczając spotkania ligowe. Wczoraj, po katastrofalnych błędach bramkarza i obrony Żółto-Czerwoni przegrali 1:3 z Lechią Gdańsk i pożegnali się z rozgrywkami o Puchar Polski.

"Ranczo" to polski serial komediowy, pokazujący przemiany w Wilkowyjach - wiosce położonej na wschodnich krańcach Polski. Serial reżyserowany przez Wojciecha Adamczyka był hitem TVP przez wiele lat a świetni aktorzy grający w serialu "Ranczo" sprawili, że bił on rekordy oglądalności. I wciąż bije, bo mimo iż obecnie nie są emitowane nowe odcinki, widzowie chętnie oglądają powtórki.

Czy zdradę można mieć zapisaną w gwiazdach? Niektórzy twierdzą ze tak, ale nie powinniśmy też za wszystko obarczać nieszczęsnej gwiazdy, pod którą się urodziliśmy. To czy oszukamy najbliższych, czy dopuścimy się zdrady zależy tylko od nas, choć możliwe, że niektórzy mają trudniej. Bo wierność nie leży w ich naturze. Zobaczcie, które znaki zodiaku zdradzają, a które dochowają wierności.

Szczyt sezonu ślubnego za nami. Póki jednak koronawirus nie blokuje gospodarki, przyjęcia weselne nadal się odbywają. Imprezy weselne przybierają przeróżne formy, od eleganckich przyjęć, bo wiejskie przyjęcia w remizach. Bez względu na to, gdzie obywa się impreza, konieczny jest prezent, a z tym rodzi się problem. Od kilku lat zarówno pary młode jak i goście stawiają na gotówkę. Tylko ile wypada dać w kopercie? Sprawdzamy.

Co się dzieje z organizmem, gdy dodaje się zbyt dużo soli? Dodawanie zbyt dużej ilości soli do posiłków może mieć ogromny wpływ na zdrowie i wywołać różne niepokojące objawy. Nadużywanie soli ma swoje skutki uboczne. Oto 8 oznak, że używasz za dużo soli. Sprawdź, czy je masz!

Obowiązek posiadania pozwolenia do utrzymywania lub prowadzenia hodowli psów uznawanych za agresywne regulują przepisy prawa. Na liście znalazło się 11 ras psów. O jakie psy chodzi?

Cała wieś modli się o życie matki chłopców, która jako jedyna przeżyła wypadek. - To wspaniała rodzina. Nie zasłużyła na to, co ją spotkało - mówią zszokowani sąsiedzi.

W ciągu ostatnich dni obserwujemy wzrosty zakażeń koronawirusem w całej Polsce. W Podlaskiem zauważalna jest też zasadnicza zwyżka hospitalizacji z powodu COVID-19. W jaki stanie są zakażeni, którzy trafiają do szpitali w trakcie IV fali pandemii?