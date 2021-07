Prasówka 26.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.07.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni wolne od nauki w nowym roku szkolnym 2021/22. Oto aktualny kalendarz szkolny [lista - 27.07.2021 r.]”?

Prasówka 26.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dni wolne od nauki w nowym roku szkolnym 2021/22. Oto aktualny kalendarz szkolny [lista - 27.07.2021 r.] Choć przed młodzieżą szkolną jeszcze miesiąc wakacji, wielu już myśli o powrocie do szkoły, a tym samym o dniach, które będą wolne od zajęć lekcyjnych. Sprawdzamy, jak wygląda tegoroczny kalendarz szkolny, jak wypadają dni wolne.

📢 Na takie numery telefonów należy uważać. Nie oddzwaniaj - możesz słono zapłacić! [lista - 27.07.2021 r.] Znowu oszuści próbują wyłudzić od nas pieniądze, tym razem wykorzystując do tego telefon. Dzwonią do nas, a odebranie wiąże się z utratą pieniędzy lub próbą wyłudzenia danych osobowych. Coraz częściej można spotkać się z połączeniami kilkusekundowymi, których nie zdążymy nawet odebrać. Pod żadnym pozorem nie oddzwaniajmy na nie jeśli nie znamy numeru.

📢 Tak zarabiają leśnicy. Stawki od gajowego do dyrektora Lasów Państwowych [27.07.2021 r.] Sowite wynagrodzenia i pokaźny socjal - tak zwykle postrzegani są etatowi pracownicy Lasów Państwowych. Ile w tym prawdy? Postanowiliśmy sprawdzić.

Prasówka 26.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości na urlopie w Egipcie! Iwona z Sanatorium Miłości przeżywa drugą młodość u boku Gerarda! 26.07.2021 Zakochana para uczestników Sanatorium Miłości na wspólnym urlopie! Prywatne zdjęcia Iwony i Gerarda z urlopu w Egipcie! Iwona i Gerard, uczestnicy programu Sanatorium Miłości, spędzili wspólny urlop! Zobacz jak bawi się zakochana para uczestników Sanatorium Miłości.

📢 Prywatne zdjęcia z domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom Iwony z Sanatorium Miłości 26.07.2021 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Jak mieszka Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości? Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i urocze zakamarki domu. Tak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Zenek Martyniuk i Magda Narożna i ich domy na wsi. Tak mieszkają podlaskie gwiazdy disco polo. Te posiadłości są wyjątkowo piękne! Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Wszystkie domy Zenka Martyniuka. Ekskluzywne wnętrza i mnóstwo wspomnień. Zobacz zdjęcia 26.07.2021 Zenek Martyniuk urodził się 23 czerwca 1969 w Gredelach, niewielkiej wsi w powiecie bielskim. Dom, a w zasadzie letnia kuchnia w której przyszedł na świat, stoi do dziś. W rodzinnym gospodarstwie mieszka mama muzyka - Teresa oraz jego siostra. Sam Zenek wiele lat temu przeprowadził się do Grabówki pod Białymstokiem, gdzie wybudował imponujący dom. Te wnętrza naprawdę robią wrażenie. 📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 26.07.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Król disco polo przyszedł na świat w... letniej kuchni! Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”. 📢 Poznaliśmy zwycięzców XIII Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych w Drohiczynie (zdjęcia) Klacze ze źrebakami w niedzielę (25.07) podziwiali uczestnicy wystawy w Drohiczynie. Kilkunastu hodowców z gmin: Perlejewo, Dziadkowice, Drohiczyn i Grodzisk zaprezentowało 26 koni. 📢 Zambrów. Nowy dyskont w regionie. Sieć Action otworzyła swój pierwszy sklep w woj. podlaskim Międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych Action otworzyła sklep w Zambrowie. To pierwszy market tej sieci uruchomiony w województwie podlaskim i 125. w Polsce. Na odwiedzających Action czeka ponad 6000 produktów.

📢 Wieczorny Przejazd na Czymkolwiek Ulicami Siemiatycz. Śmiech to zdrowie 23 lipca 2021 r. odbyła się piąta edycja Wieczornego Przejazdu na Czymkolwiek Ulicami Siemiatycz. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: Śmiech to Zdrowie! 📢 Te imiona mają pecha. Ich życie nie jest usłane różami. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 26.07.2021 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 Białystok. Podejrzany uciekł z budynku białostockiej prokuratury. Nie będzie konsekwencji dla prokuratora ani policjantów (zdjęcia) 32-latek podejrzany o rozbój uciekł z pokoju przesłuchań na parterze, wyskakując przez otwarte okno - w obecności prokuratora i swojego obrońcy. Sprawę ewentualnych zaniedbań ze strony funkcjonariuszy badali śledczy z Łomży. Po blisko 6 miesiącach umorzyli śledztwo.

📢 Magda Narożna pokazuje swój samochód i dom. Tak mieszka wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" 26.07.2021 Magda Narożna ma piękny dom pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem. Zobacz zdjęcia

📢 Wypadek na trasie Suchowola - Dąbrowa Białostocka. Audi wjechało w drzewo. Kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek na drodze wojewódzkiej 670. 📢 400 plus. Dla kogo nowe świadczenie od rządu? Jak je otrzymać? Kiedy wypłata? Zobacz! Nie kwalifikujesz się do programu 1000 plus? Nic straconego! Rząd właśnie podał szczegóły nowego programu 400 plus. To kolejne świadczenie dla rodziców. Sprawdźcie, kto może otrzymać 400 plus, kiedy rząd wypłaci dodatkowe pieniądze oraz na co będzie można je przeznaczyć.

📢 Gdzie jest burza 26.07.2021. Ostrzeżenie pogodowe IMGW. Przez województwo podlaskie przejdą burze z gradem. Sprawdź radar burzowy online Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia pogodowe dla województwa podlaskiego. Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Zobacz aktualne mapy burzowe i ostrzeżenia IMGW w kraju i regionie. IMGW ostrzega przed silnym deszczem z burzami! 📢 Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Zdjęcia Kasi Cichopek na Instagramie! Odważne zdjęcia aktorki w skąpym bikini! 26.07.2021 Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych! Te ostatnie zdjęcia (z Mazur) są zaskakująco - jak na Kasię - śmiałe. Katarzyna Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. 26.07.2021

📢 Mężczyzna ukrył się przed policją w pojemniku na odzież i utknął. Wygrał zakład, ale strażacy musieli rozcinać kontener! (zdjęcia) Pijany wskoczył do kontenera na używaną odzież i nie mógł się z niego wydostać. Uratowali go łomżyńscy strażacy, a policjanci zabrali na komendę.

📢 Te popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! 26.07.2021 Te popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać? 📢 UWAGA! Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! Oto trujące rośliny dla psa. Rośliny trujące dla kota! 26.07.2021 Zobacz, trujące rośliny dla psa. Wciąż niewiele osób wie, że większość popularnych roślin uprawianych lub po prostu dziko rosnących w naszych domach, ogrodach, na działkach, sadach, czy polach może być trująca – nawet śmiertelnie – dla zwierząt i to zarówno tych domowych pupili, jak i dla zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.

📢 Fryzury damskie dla krótkich włosów. Poznaj najgorętsze hity tego lata. Bob, pixie cut, baby bang i nie tylko [ZDJĘCIA] 26.07.21 Wraz z nadejściem lata wiele kobiet decyduje się na podcięcie włosów. Dzięki temu chcą odświeżyć swój wygląd, nadać mu lekkości oraz nieco ochłodzić w gorące dni. Jednak jak uczesać krótkie włosy, żeby fryzura była naprawdę ładna, a jednocześnie modna? Oto najgorętsze hity uczesań dla krótkich włosów. 📢 Kolory włosów 2021. Paleta kolorów dla włosów krótkich, długich, blondynek i brunetek. Te kolory włosów będą najmodniejsze! 26.07.2021 Planujesz zmienić fryzurę, ale nie masz pomysłu na nowy kolor włosów? Zobacz co jest modne w tym sezonie. Sprawdziliśmy najmodniejsze kolory włosów na lato. Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

📢 Tragedia na spływie kajakowym po Narwi. W okolicach Kurowa zmarł 16-latek U 16-letniego uczestnika spływu kajakowego po Narwi doszło do zatrzymania krążenia. Chłopak zmarł.

📢 Piękna Kajra, żona Sławomira całkiem nago! Fani przecierają oczy! Jest co oglądać! ZDJĘCIA, WIDEO 25.07.2021 Nowy teledysk Sławomira jest dziś jednym z najczęściej oglądanych polskich klipów muzycznych na platformie YouTube. Na planie pojawiły się też znane postacie jak Lenka i Jan Kliment, Jacek Jesschke i Hania Żudziewicz. Na akordeonie akompaniuje sam Marcin Wyrostek. 📢 Od nowego roku gmina Sokoły powiększy się o prawie 8 hektarów, bo pomogła swemu mieszkańcowi Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie „ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta”, z początkiem 2022 roku niektóre miasta poszerzą swoje granice, 10 gmin otrzyma prawa miejskie. Na zmianach zyska również podlaska gmina Sokoły, która będzie większa o prawie 8 hektarów i jednego mieszkańca i podatek od nieruchomości, który zapłaci. Straci gmina Wysokie Mazowieckie, ale jak mówi wójt Krzysztof Krajewski, ważne, że można było pomóc mieszkańcowi.

📢 Dominik Abus z Googlebox chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [25.07.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia! 📢 Małźeństwa z Bielska Podlskiego świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego Uroczysta gala odbyła się w kinie Bielskiego Domu Kultury.

📢 Jagiellonia - Lechia 1:1. Ponad osiem tysięcy kibiców przy Słonecznej (zdjęcia) 8193 kibiców oglądało z trybun stadionu przy ul. Słonecznej w Białymstoku inauguracyjny mecz nowego sezonu PKO Ekstraklasy Jagiellonia - Lechia Gdańsk (1:1). Wśród nich wiele było kobiet, dzieci, nie zabrakło też fanów gości. Pogoda dopisała, doping także, a i samo widowisko mogło się podobać. Zapraszamy do oglądania galerii kibiców z meczu Jagi z Lechią.

📢 Targ staroci przed Klubem Krąg. Takich perełek nie kupisz w sklepie (ZDJĘCIA) Targ staroci odbywa się cyklicznie przed Kręgiem i od lat przyciąga poszukiwaczy przedmiotów "z duszą". Co można było kupić 25 lipca? Sprawdź w naszej galerii! 📢 Niedzielna giełda przy Andersa. Tutaj kupisz wszystko: świeże warzywa, owoce, kwiaty, rowery, a nawet samochód (ZDJĘCIA) Na giełdzie rolno-towarowej (25 lipca) od rana było gwarno. Mieszkańcy przyjechali na zakupy. Największym powodzeniem jak zwykle cieszyły się stoiska ze świeżymi warzywami i owocami. Na giełdę zajrzeli również miłośnicy motoryzacji. Na placu przy Andersa można bowiem kupić używane samochody. 📢 Pływali "Z Maryją na Jeziorach". Dołączały do nich kolejne jednostki pływające W sobotę 24 lipca 2021 r., w Mikołajkach już po raz piąty odbyło się spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne pod hasłem „Z Maryją na Jeziorach”. Wydarzenie z każdym rokiem cieszy się większym zainteresowaniem. Uczestnicy jednoczyli się na modlitwie w intencji wszystkich przybywających do diecezji ełckiej na odpoczynek, a szczególnie żeglarzy, wodniaków, którzy pływają po mazurskich jeziorach. Pamiętano również o ofiarach tzw. „białego szkwału” z 2007 r., w którym śmierć poniosło 12 osób.

📢 Życzenia imieninowe dla Anny 26.07.2021. Złóż Annom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Zabawne i ładne wierszyki SMS Życzenia imieninowe dla Anny. 26 lipca, wszystkie kobiety o tym imieniu obchodzą imieniny. Czego życzyć Annom? Przygotowaliśmy najpiękniejsze życzenia. Nie zapomnij ich wysłać 26 lipca!

📢 Popioły. Tragiczny wypadek. Kierowcy nie udało się uratować Peugeot uderzył prosto w drzewo. 📢 Nietypowy ranking ZNAKÓW ZODIAKU: od najmilszego do najwredniejszego! Kto nie gryzie się w język? Sprawdź HOROSKOP 25.07.2021 Kto nie gryzie się w język? Który znak zodiaku jest najmilszy, a który najwredniejszy? Oto ranking znaków zodiaku uszeregowanych od tych cechujących się najłagodniejszym usposobieniem po te o najtrudniejszej naturze. Powstał na podstawie wiodących cech osobowości, charakteryzujących każdy ze znaków zodiaku. Które osoby są łagodne, jak baranek? Sprawdź w naszym HOROSKOPIE. PS Proponujemy podejść do zestawienia z przymrużeniem oka;)

📢 Znani celebryci po wakacjach na Podlasiu. Co się z nimi stało? Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki Zobacz najnowsze i najlepsze memy o Podlasiu. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie.

📢 Żałobny konwój ciężarówek dla zmarłego tragicznie Roberta Starosty. Tłumy żegnały kierowcę ciężarówki, który zginął w wypadku (zdjęcia) Przez Białystok w żałobnym konwoju przejechało kilkadziesiąt ciężarówek. W ten sposób koledzy, przyjaciele i współpracownicy pożegnali Roberta Starostę, odprowadzając go w ostatnią "trasę". Kierowca zginął tragicznie 19 lipca w wypadku pod Mińskiem Mazowieckim. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu TTV z Plutycz i Ranczo Laszki Rolnicy. Podlasie to najchętniej oglądany serial Fokus TV. Sympatyczni rolnicy zdobyli serca widzów w całym kraju. Odwiedziliśmy ich domy i gospodarstwa. Zobacz, jak mieszkają Gienek Onopiuk i Emilia Korolczuk.

📢 Najdziwniejsze nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Znacie kogoś, kto nosi któreś z tych nazwisk? Dlaczego ich nie zmienią?! Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę! 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Fryzury postarzające. Te uczesanie dodają lat. Zobacz, które fryzury postarzają lub nie pasują do starszych kobiet Fryzury postarzające: złe cięcie włosów może Cię postarzyć nawet o kilka lat. Nie każda fryzura, nawet jeśli jest modna, będzie pasowała do Twojej twarzy i figury. Jeśli chcesz zapewnić sobie młody i świeży wygląd, lepiej przygotuj się na długie poszukiwania odpowiedniej fryzury. W przeciwnym razie najprawdopodobniej będziesz zmuszony do wymyślenia odpowiedzi na pytania o zmęczony, zbyt poważny wygląd.

📢 Tak likwidowano wielkie zakłady pracy w województwie podlaskim. Kiedyś tętniły życiem, dziś już ich nie ma. Zobacz zdjęcia Z tych zakładów produkcyjnych byliśmy dumni! Dziś niewiele po nich zostało. Cukrownia Łapy czy ZNTK dawały prace setkom osób. 📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Wynajęcie mieszkania to często droga przez mękę. Wystrój mieszkań czy rozwiązania "inżynieryjne" często mogą wprawić w osłupienie. Niektóre są śmieszne, inne budzą po prostu grozę. Sprawdźcie, jakie mieszkania można wynająć w naszym kraju. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia! 📢 Tak kiedyś wyglądali bohaterowie Gogglebox. Przed telewizorem Poznajesz? Zobacz archiwalne zdjęcia "Gogglebox. Przed telewizorem" to już kultowy program stacji TTV! Program od kilku dobrych lat zyskał uznanie i przyciąga widownię, a jego bohaterowie osiągnęły status prawdziwych gwiazd. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz BigBoy Borkowski to tylko niektóre osoby, które dzięki Gogglebox stały się rozpoznawalne, ale czy rozpoznałbyś ich na zdjęciach z przeszłości? Zobacz archiwalne zdjęcia gwiazd programu TTV!

📢 Areszt tymczasowy dla 40-latka z Bielska Podlaskiego podejrzanego o zabójstwo matki Ciało 64-latki, z ranami kłutymi zadanymi nożem, znaleziono w jej domu. 📢 Nie do wiary, że można tak schudnąć - te metamorfozy wydają się niemożliwe Choć wydaje się to niewiarygodne, niektórzy potrafią w 1 rok zrzucić 40 kg. Inni z kolei w parę lat, za sprawą diety i ćwiczeń, stają się połową samych siebie. Zobaczcie niesamowite metamorfozy, które stanowią niezbity dowód na to, że chcieć to móc. Zmiana trybu życia i duża dawka samozaparcia mogą uczynić cuda! W niektórych przypadkach przy stracie kilogramów pomogła operacja.

📢 Białystok. Konwój żałobny ciężarówek przejedzie przez miasto. Pożegnają kierowcę zmarłego w tragicznym wypadku pod Mińskiem Mazowieckim W sobotę (24 lipca) przez stolicę Podlasia przejedzie żałobny konwój ciężarówek. W ten symboliczny sposób białostoccy kierowcy chcą pożegnać kolegę i odprowadzić go w ostatnią drogę. Robert Starosta zginął tragicznie na DK50 w Grębiszewie. Jego tir zderzył się z osobówką. W tragicznym wypadku życie stracili również dwójka dzieci i ich ojciec.

📢 Suwałki. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy sprzedaje auta. Atrakcyjne ceny (23.07.2021) Kolejne auta są do kupienia za dobrą cenę od podlaskich celników. Urząd Celno-Skarbowy w Suwałkach ogłosił licytację pojazdów, która odbędzie się 27 lipca 2021 r. Zobaczcie jakie auta są do kupienia oraz ich ceny. 📢 Bob czy pixie cut? Ostre cięcie jest idealne na lato! Zobacz modne krótkie fryzury damskie [23.07.2021] Marzy ci się bob albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Pedofile poszukiwani przez policję. Ci ludzie skrzywdzili dzieci. Zobacz ich twarze i nazwiska (zdjęcia) Pedofile ścigani przez polską policję. Ci mężczyźni poszukiwani są przez wymiar sprawiedliwości w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi m.in. o obcowanie płciowe z małoletnimi, zmuszanie do tych stosunków, prezentowanie pornografii itp. Ukrywający się przestępcy ścigani są z art. 200 kodeksu karnego, który przewiduje karę nawet 12 lat więzienia. Zdjęcia, nazwiska i rysopisy pedofili znajdziesz w naszej galerii zdjęć.

📢 Zamknięte poradnie specjalistyczne i gabinety lekarzy rodzinnych w województwie podlaskim [AKTUALIZACJA] Wakacje i trwający sezon urlopowy to czas, kiedy coraz więcej gabinetów lekarzy rodzinnych i poradni specjalistycznych czasowo zawiesza działalność. Obecnie aż 44 gabinety są zamknięte. Zobacz, do których placówek w województwie podlaskim nie dostaniesz się. 📢 Podlaskie. Ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych gmin (AKTUALIZACJA) Które podlaskie gminy osiągnęły najwyższy procent wyszczepienia swoich mieszkańców? Które z kolei są oporne wobec szczepień przeciwko COVID-19? Zobacz aktualny ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych samorządów w naszym regionie (stan na 23 lipca 2021 r.). 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowa belarka, tur, a teraz remont domu. Krytyka wylała się na Gienka i Andrzeja Fala krytyki wylała się w internecie na bohaterów serialu Focus TV Gienka i Andrzeja z Plutycz. Najpopularniejsi bohaterowie produkcji Rolnicy. Podlasie muszą mierzyć się z zarzutami, że zbyt intensywnie proszą o pomoc finansową. Oczywiście są też komentarze broniące rolników.

📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [23.07-30.07] Lato to zwykle okres wzmożonych ilości wyłączeń prądu. Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu. 📢 Masz takie auto? Jesteś na celowniku złodziei. Oto najczęściej kradzione marki i modele aut W 2020 r. z powodu kradzieży wyrejestrowano 6910 samochodów osobowych w Polsce. Co czwarte auto skradziono w Warszawie. Tak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Jakie marki oraz jakie modele samochodów padały najczęściej łupem złodziei? Zapoznajcie się z raportem przesłanym przez rankomat.pl.

📢 Podlaskie miasta na starych fotografiach. Jak dawniej wyglądały? Zobaczcie archiwalne zdjęcia! [FOTOGALERIA] Jesteście ciekawi? Zapraszamy do obejrzenia fascynujących zdjęć podlaskich miast z dawnych lat.

📢 Biedronki uruchamiają usługi pocztowe. Niektóre sklepy otworzą się w niedzielę W ponad 240 sklepach sieci Biedronka wdrożono usługi pocztowe. Oznacza to, że placówki te będą mogły być otwarte również w niedziele z zakazem handlu. Przedstawiamy listę sklepów, które będą otwarte w niedzielę w regionie. 📢 Deepspot - powstały koło Warszawy najgłębszy basen na świecie - od ośmiu miesięcy jest rajem dla pasjonatów nurkowania [ZDJĘCIA] Od ośmiu miesięcy w Mszczonowie pod Warszawą funkcjonuje niezwykły obiekt - najgłębszy (45,45 m!) i najnowocześniejszy basen na świecie Deepspot. Został on otwarty 21 listopada 2020 roku. Inwestycja rzędu 50 mln zł to efekt pasji i polskiego kapitału wielkiego pasjonata nurkowania Michała Braszczyńskiego. 📢 Dawid Narożny przeszedł metamorfozę z prosiaczka w dzika! Zobacz, jak żyje założyciel zespołu Piękni i Młodzi (zdjęcia, wideo) Dawid Narożny oświadczył się podczas transmisji na żywo. Wokalista chętnie występuje w mediach społecznościowych razem ze swoją rodziną. Publikuje zdjęcia z narzeczoną Joanną i ich synkiem Marcelkiem. Córka Gabrysia z kolei nagrywa z nim kolejne utwory muzyczne. Rozpoczęli od największych hitów Pięknych i Młodych, a także zaśpiewali po angielsku. Efekty ciężkiej pracy widać w mediach społecznościowych.

📢 Nie wylewaj! Wykorzystaj! Zobacz, do czego przyda się woda po gotowaniu i kiszonkach Wody po gotowaniu ziemniaków, makaronu, ryżu i innych produktów nie warto wylewać! Ma ona wiele różnych i przydatnych zastosowań. Bardzo cenna jest także woda po kiszonych ogórkach i kapuście. Podpowiadamy, jak je wykorzystać.

📢 Mieszkańcy regionu na zdjęciach sprzed lat CZĘŚĆ II. Poznajesz kogoś? Zapraszamy na podróż w czasie. Oto kolejna porcja zdjęć wsi i miast z Podlasia i Suwalszczyzny, które znaleźliśmy w naszym archiwum. 📢 Zenek Martyniuk, Boys, Bayer Full. Zobacz ile zarabiają za koncert Po długim okresie posuchy w końcu została odmrożona branża artystyczna. Gwiazdy disco polo także ruszył w Polskę z koncertami. Zobaczcie ile najbardziej popularne zespoły tego nurtu zarabiają za koncert. Super Expres przedstawił stawki poszczególnych zespołów.

📢 Majątek arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia wyceniony na 15 milionów złotych. Arcybiskup: To bzdura (ZDJĘCIA) 15 milionów złotych. Mniej więcej tyle mają być warte nieruchomości należące do arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Dziennikarze Wirtualnej Polski sprawdzili księgi wieczyste działek, w których pojawia się nazwisko ekscelencji. Na tej podstawie wyliczyli wartość m. in. pałacu, mieszczącego się w podlaskiej Bobrówce. 📢 Czy kawa jest zdrowa? TOP 15 faktów i mitów o kawie. Czy kawa podnosi ciśnienie? Czy można pić ją w ciąży? Czy wypłukuje magnez? Kawę pije nawet 80 procent Polaków, a powodem jest smak jej naparu i jego właściwości pobudzające. Jeden z najpopularniejszych napojów na świecie ma też jednak inne zalety. Nie wszyscy jednak je znają, bo na temat „małej czarnej” panuje wiele błędnych przekonań. Warto więc wyjaśnić, czy kawa jest zdrowa, czy szkodliwa – i jak naprawdę działa na organizm. Sprawdź 15 najpopularniejszych faktów i mitów na temat kawy i dowiedz się, dlaczego i jak warto po nią sięgać!

📢 Zobacz 8 niebezpiecznych roślin, które parzą i wywołują podrażnienia skóry. Uważaj na nie na spacerze i w ogrodzie Są rośliny, na które naprawdę trzeba uważać - kontakt z nimi grozi poparzeniem lub silnym podrażnieniem skóry. Przedstawiamy 8 groźnych roślin.

📢 Magda Narożna nago w CKM. Najbardziej odważna sesja! Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Białystok. Niedzielny relaks na plaży Dojlidy. Plażowiczów nie odstraszyły upały (ZDJĘCIA) Plaża miejska Dojlidy w Białymstoku to idealne miejsce relaksu w gorącą lipcową niedzielę. Dziś (11 lipca) nad Zalewem Dojlidzkim plażowicze dopisali tłumnie. Jedni opalali się, inni szukali ochłody w wodzie, a jeszcze inni próbowali aktywności, np. grając w piłkę lub wykorzystując sprzęt wodny. 📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. Najnowsze hity z klasówek, sprawdzianów i kartkówek. Najśmieszniejsze kwiatki ze szkolnych zeszytów Nowe i najlepsze hity ze sprawdzianów, klasówek oraz kartkówek 2021. Nauczyciele w roku szkolnym musieli łamać głowy nad cih sprawdzaniem. Teraz w wakacje mogą się z nich pośmiać. Zobacz najśmieszniejsze kwiatki z zeszytów uczniów, których nie da się odzobaczyć. Zebrane przez nas zabawne prace uczniów oglądasz na własną odpowiedzialność! 📢 Kiermusy. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Zobacz, jakie perełki można było znaleźć na najsłynniejszym podlaskim targu Rozpoczął się dwudniowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w nadnarwiańskich Kiermusach. Wystawcy ze swoimi towarami rozstawili się na Czarciej Polanie. Niektórzy byli tam już o 7 rano. Zobacz, co ciekawego można było nabyć w tym malowniczym miejscu.

📢 Rolnicy Podlasie. Emilia Korolczuk z Ranczo Laszki promienieje szczęściem u boku ukochanego. Para spodziewa się dziecka (ZDJĘCIA) Emilia Korolczuk to gwiazda programu "Rolnicy. Podlasie". Jakiś czas temu w życiu rolniczki pojawił się tajemniczy mężczyzna. Para spodziewa się dziecka. Przez długi czas Emilia ukrywała radosną nowinę przed światem, nie pokazywała też ukochanego. A jednak w święta postanowiła podzielić się zdjęciem z ukochanym.

📢 Magiczne miejsca na Podlasiu. 18 miejsc w Podlaskiem, które trzeba znać (zdjęcia) Nasz region słynie z miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć!

📢 Dzień Kota 2021: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach. Zabawne obrazki o naszych pupilach [NOWE MEMY 17.02.2021] Oto najnowsza porcja memów o kotach. Idealną okazją jest Światowy Dzień Kota, który obchodzimy 17 lutego. Miłego przeglądania! 📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Zobacz prywatne zdjęcia z instagrama. Wśród nich są Podlasianki 25.01.2021 Piękne kobiety występują w niemal każdym teledysku disco polo. Wiele z nich dzięki występom w klipach zdobyło ogromną popularność i był to wstęp do większej kariery w show biznesie. Czy znasz je wszystkie? Czy kogoś zabrakło w naszym zestawieniu?

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.