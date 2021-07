Redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, Adam Jakuć: Dziennikarstwo to służba

Oczywiście, dziennikarze mają obowiązek przedstawiania informacji zgodnie ze stanem faktycznym, niezależnie od własnych opinii, uczuć i interesów. Wiem jednak, że każdy z nas różnie ocenia „bezstronność” pracowników mediów w Polsce. Niektórzy zdają się zapominać, że „zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu”. Trochę to górnolotne słowa, ale ten cytat pochodzi z Prawa prasowego. Jasno z niego wynika, że dziennikarz musi być „po stronie” społeczeństwa i państwa. Ma służyć dobru powszechnemu. Żeby pełnić swoją misję, dziennikarz musi mieć zapewnioną wolność słowa. To temat, który w ostatnich latach wywołuje wiele emocji w konkurujących ze sobą redakcjach. Często się zdarza, że znani redaktorzy żądają wolności słowa tylko dla tych, którzy myślą jak oni. Wolność jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Ale wiem także, że nie ma wolności bez odpowiedzialności za słowo. Z tym większym szacunkiem i odpowiedzialnością podejmuję się misji prowadzenia dwóch największych tytułów prasowych w regionie - Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej.

Szczególnie zależy mi na tym, aby Czytelnicy niezmiennie dostawali na naszych łamach najrzetelniejsze treści wysokiej jakości. W walce o prawdę nie ma bowiem miejsca na kompromisy. Nawet jeśli dla kogoś może ona być niewygodna. Zachęcam do rozmowy, wymiany opinii i do wspólnej refleksji. Uważam, że każdy głos zasługuje na uwagę bez względu na światopogląd, religię czy pochodzenie. Sztuka dyskusji to coś więcej niż przekonywanie do swoich racji. To wspólne poszukiwanie prawdy. Taką widzę właśnie przyszłość prasy. Będzie ona lustrem, w którym mogą przejrzeć się ludzie refleksyjni, ciekawi świata i wrażliwi. Możecie Państwo liczyć na naszą dociekliwość i wrażliwość na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Zapewniam, że nadal będziemy blisko Państwa spraw i problemów w każdym zakątku miasta i regionu.