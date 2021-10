Siedem firm i konsorcjów chce budować obwodnicę Łomży w trakcie drogi ekspresowej S61. To odcinek Via Baltiki

Będzie nowy fragment ekspresowej ósemki do Warszawy

Przypomina, że wysokość oferty nie zwalnia z jakości wykonywanych robót

- Podczas organizowanych cyklicznie spotkań z przedstawicielami branży wykonawczej, zawsze apelujemy o profesjonalną wycenę składanych ofert. Również pod kątem aktualnych kosztów usług i materiałów oraz dostępności na rynku niezbędnych kadr oraz sprzętu. Należy pamiętać, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a rzetelna wycena robót pozwoli na skuteczną i terminową realizację prac w przyszłości - informuje rzecznik

To drugi przetarg na obwodnicę Łomży. Ma on wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję po odstąpieniu GDDKiA od umowy z włoską firmą TOTO. Poprzedni wykonawca wykonał większość prac projektowych i 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo dwóch kolejnych wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac – robót nie rozpoczął.