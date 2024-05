Przegląd prasy 27.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu”?

Prasówka 27.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy.

📢 Rezerwat przyrody Krzemianka. Nareszcie! Popularna kładka otwarta ponownie po wielkim remoncie Remont trwał długo, ale w końcu położona pod Białymstokiem kładka została udostępniona do zwiedzania. To niezwykłe miejsce.

📢 Niedzielne handlowanie na giełdzie przy Andersa w Białymstoku. Zobacz, co można było kupić oraz ceny Owoce, warzywa, sadzonki, narzędzia i nie tylko. Zobacz, co można było znaleźć w niedzielę (26.05) na giełdzie przy Andersa w Białymstoku.

📢 Trenerski dwugłos. Adrian Siemieniec - najszczęśliwszy człowiek na świecie i wielki smutek Dawida Szulczka Burza oklasków dziennikarzy przywitała trenera Adriana Siemieńca i piłkarzy Jagiellonii Tarasa Romanczuka oraz Dominika Marczuka na pomeczowej konferencji prasowej. Szkoleniowiec mistrza Polski był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. - Dzisiaj przeszliśmy do historii i to niesamowite - powiedział m.in. Adrian Siemieniec.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 26.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Piłkarze i sztab Jagiellonii Białystok odebrali złote medale. Wielkie świętowanie na stadionie. Tłumy kibiców na murawie i totalny chaos Jagiellonia Białystok odniosła historyczny sukces - zdobyła mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Tuż po zakończeniu ostatniego spotkania sezonu - wygrana 3:0 z Wartą Poznań - piłkarze oraz sztab szkoleniowy zostali uhonorowani złotymi medalami. Ceremonia odbyła się na środku boiska przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Mamy mistrza! Zobacz zdjęcia i wideo 📢 Luksus po podlasku czyli domy z basenami wystawione aktualnie na sprzedaż O przydatności basenu w upalne dni nie trzeba nikogo przekonywać. Również w naszym regionie znajdziemy sporo nieruchomości z tym udogodnieniem. Jedne są malutkie, a inne naprawdę spore. Ile trzeba zapłacić za dom z basenem w województwie podlaskim?

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Zobacz dekorację nowych mistrzów Polski (galeria) Jagiellonia Białystok pokonała Wartę Poznań 3:0 i została po raz pierwszy w historii piłkarskim mistrzem Polski. Radość w stolicy Podlasia i całym regionie była ogromna, ale też Żółto-Czerwoni swoją postawą w całym sezonie 2023/24 zasłużyli na wspaniały sukces.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski (zobacz galerię) 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań.

📢 Jagiellona - Warta. Młoda Ultra wspierała Żółto-Czerwonych w drodze po mistrzostwo (galeria) Wśród 22 tysięcy kibiców, wspierających Jagiellonię Białystok w meczu z Wartą Poznań (3:0), sześć tysięcy zajęło miejsca na "Młodej Ultrze". Dla najmłodszych sympatyków Żółto-Czerwonych obecność na meczu, który dał Dumie Podlasia pierwsze w historii mistrzostw Polski, była niezapomnianym przeżyciem. 📢 W Hajnówce odsłonięto tablicę poświęconą żołnierzom walczącym o Monte Cassino W sobotę (25 maja) w Hajnówce odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy walczących o Monte Cassino, którzy związani byli z powiatem hajnowskim. 44 nazwiska bohaterów i łzy wzruszenia dzieci i wnuków, którzy na ten moment czekali wiele lat. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów.

📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni.

📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa. 📢 Donald Tusk w Operze. Rozmawiał z białostoczanami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. 📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Ełk. Przebudowany wiadukt znacznie usprawni ruch w mieście Ul. Suwalska, jedno z najważniejszych skrzyżowań dróg z torami w Ełku, jest już przejezdna. Nowy wiadukt kolejowy i znajdujący się pod nim tunel drogowy oraz zmodernizowane skrzyżowanie z ul. Słoneczną umożliwiają bezpieczną komunikację z centrum miasta do os. Zatorze. 📢 Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki W czwartek 23 maja w wieku 57 lat zmarł dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. To znany i lubiany wśród studentów wykładowca i pracownik naukowy UwB.

📢 Burmistrz Sokółki podejrzana o korupcję. Warunkowo może wyjść z aresztu. Prokurator składa zażalenie i blokuje "kaucję" Burmistrz Sokółki Ewa K. to jedna z 16 osób podejrzanych w dużym śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym korupcji. W aferę mają być zamieszani też inni samorządowcy oraz prezes spółki z sektora budownictwa infrastrukturalnego i energetyki. Sąd częściowo uwzględnił wniosek śledczych o areszt dla K. Kobieta nie będzie mogła na razie sprawować funkcji burmistrza, ale - jeśli wpłaci 70 tys. zł poręczenia - może wyjść na wolność. Na razie pozostaje w celi. 📢 Ćwiczenia służb Sarex-24. W okolicach Suwałk "awaryjnie lądował" wojskowy śmigłowiec Mi-2. Zobacz relację Blisko 150 osób z różnych służb brało udział w środowych (22.05) manewrach w okolicy Suwałk. W ramach Sarex-24 ćwiczono reagowanie kryzysowe na wypadek awaryjnego lądowania wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. W działania poszukiwawczo-ratownicze zaangażowano też litewskie siły powietrzne.

📢 Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Troje dzieci i czworo dorosłych z Białegostoku, podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazało Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z herbem papieskim. Wydarzenie ma związek z Dziecięcą Ultrą, sektorem kibicujących Jagiellonii dzieci na meczu o mistrza Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Dzieci poprosiły o błogosławieństwo papieża, z okazji Pierwszych Światowych Dni Dzieci, które odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja br. na stadionie Olimpico w Rzymie. 📢 Wypadek na DK 19 w okolicach miejscowości Boćki. Ciężarówka uderzyła w drzewo. W pojeździe pękła opona Wypadek miał miejsce w czwartek rano przed godziną 7. Jadąca w kierunku Siemiatycz ciężarówka uderzyła w drzewo. Na miejscu pracują służby. Ruch odbywa się płynnie.

📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada. 📢 Najbardziej poszukiwane zawody w województwie podlaskim. Tych pracowników brakuje na Podlasiu Szukasz pracy, albo chcesz się przebranżowić? Warto wiedzieć, w jakich zawodach są poszukiwani pracownicy w województwie podlaskim w 2024 roku. Zobacz, w jakich zawodach jest praca, kogo brakuje na rynku, którzy specjaliści najszybciej znajdą pracę w województwie podlaskim. A w jakich zawodach jest stabilnie? Zobacz w naszej galerii listę zawodów deficytowych 2024 w Podlaskiem. 📢 Więzienia w województwie podlaskim. Tam osadzeni odbywają kary. Zobacz, jak wyglądają od środka zakłady karne i areszty śledcze w regionie W województwie podlaskim jest sześć placówek, w których osoby osadzone odbywają kary lub czekają na procesy. Zobaczcie, gdzie i za jakie przestępstwa można trafić, gdzie kary odbywają kobiety, a gdzie mężczyźni. Ile osób mogą przyjąć na raz podlaskie więzienia? Te i inne informacje znajdziecie w naszym materiale.

📢 Tłumy na koncercie chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Zobacz kto był na występie i posłuchaj wyjątkowego chóru z Serbii (część 1) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wyjątkowy koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Przed słuchaczami zaprezentowało się 9 chórów, w tym goście z Serbii, laureaci Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Cerkiew prawosławna czci pamięć Świętego Jana Teologa. Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą Dzisiaj (21.05) Cerkiew prawosławna świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Zobacz jak wyglądały uroczystości w najdalej wysuniętej cerkwi prawosławnej na wschód Polski w Mostowlanach 📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Burmistrz Sokółki wśród szesnastu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Burmistrz Sokółki została zatrzymana w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W ramach tej samej akcji CBA zatrzymało również 15 innych osób. Z informacji, które udało się zdobyć, wynika, że śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące sprawy mają być ujawnione najwcześniej w środę po południu.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego 📢 28. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza odbyły się w Mońkach i Białymstoku. Rolnikom wręczono medale Tegoroczne Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza trwały dwa dni. W sobotę odbywały się w Mońkach, natomiast główne uroczystości w niedzielę, w kościele p. w. Ducha Świętego w Białymstoku, gdzie medalami uhonorowane zostały osoby za szczególne Zasługi w Rolnictwie oraz zasłużone w szerzeniu kultu Patrona Rolników.

📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok. 📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku.

