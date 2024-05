Przegląd prasy (23.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Więzienia w województwie podlaskim. Tam osadzeni odbywają kary. Zobacz, jak wyglądają od środka zakłady karne i areszty śledcze w regionie”?

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Więzienia w województwie podlaskim. Tam osadzeni odbywają kary. Zobacz, jak wyglądają od środka zakłady karne i areszty śledcze w regionie W województwie podlaskim jest sześć placówek, w których osoby osadzone odbywają kary lub czekają na procesy. Zobaczcie, gdzie i za jakie przestępstwa można trafić, gdzie kary odbywają kobiety, a gdzie mężczyźni. Ile osób mogą przyjąć na raz podlaskie więzienia? Te i inne informacje znajdziecie w naszym materiale.

📢 Zawyki-Doktorce, czyli 1,5 km fragment drogi powiatowej z nowym asfaltem Mieszkańcy i turyści mogą już jeździć wyremontowaną drogą powiatową z miejscowości Zawyki do miejscowości Doktorce. To 1,5-kilometrowy odcinek z nawierzchnią z betonowego asfaltu. W jej uroczystym otwarciu wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i policji.

📢 Nowa Rada Nadzorcza odwołała prezesa PKS Nova. Jest już nowy prezes tej spółki Wybrana w zeszłym tygodniu Rada Nadzorcza PKS Nova w Białymstoku odwołała (21.05) prezesa spółki Marcina Doliasza. Jego miejsce zajął człowiek z branży, czyli Zbigniew Wojno, który był dyrektorem ds. technicznych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Białymstoku.

Prasówka 23.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto Apostoła Jana Teologa w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu Cerkiew prawosławna 21 maja świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Tego dnia supraska parafia w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu obchodziła swoje święto – pamięć patrona jednej z monasterskich cerkwi - św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa.

📢 Delegacja z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Siedmioosobowa delegacja z Białegostoku podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazała Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii z herbem papieskim. Drugi bliźniaczy szalik wróci do Archidiecezji Białostockiej, stając się symbolem połączenia Światowych Dni Dzieci w Rzymie z archidiecezjalnymi obchodami, w których weźmie udział 8500 dzieci. Pierwsze Światowe Dni Dzieci odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja. 📢 Festyn historyczny „Ziemia Czyżewska pamięta… W hołdzie Powstańcom Styczniowym” w Czyżewie Na Targowisku Miejskim w Czyżewie odbył się wyjątkowy Festyn Historyczny „Ziemia Czyżewska pamięta… W hołdzie Powstańcom Styczniowym”. Był pokaz rekonstrukcyjny z udziałem Szwadronu Kawalerii 10. Pułku Ułanów Litewskich, pokaz umiejętności jazdy konnej i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. 📢 Tomasz Musiuk, wicedyrektor szpitala w Hajnówce: Pacjentów z granicy mamy coraz więcej Pamiętam kilka przypadków dzieci, które rzeczywiście trafiły do nas bez żadnych opiekunów. Staraliśmy się wtedy jakimiś drogami - aktywiści, którzy pomagają na granicy, również w to się włączali – żeby ich rodziny odnaleźć. Częściej jednak przywożone są do nas osoby na granicy dojrzałości, kiedy nie do końca wiadomo na pierwszy rzut oka, czy to jest dziecko, czy dorosły. I dopiero później, podczas rozmów, dociekania, dowiadujemy się, że to są dzieci - mówi dr n. med. Tomasz Musiuk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Hajnówce

📢 Burmistrz Sokółki Ewa K. z zarzutami o charakterze korupcyjnym. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym [AKTUALIZACJA] Burmistrz Sokółki Ewa K. usłyszała zarzuty. Nie znamy jeszcze ich treści, ale już wiadomo, że dotyczą szeroko rozumianej korupcji. Dziś mija 48 godzin od zatrzymania burmistrz przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Niewykluczone jednak, że w areszcie spędzi także najbliższe tygodnie, bo prokuratura zawnioskowała o areszt tymczasowy. Aktualnie sprawę rozpatruje Sąd Rejonowy w Białymstoku. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Ćwiczenia Sarex-24. Wojsko i inne służby testują reagowanie kryzysowe. Są też w Podlaskiem Katastrofa cywilnego samolotu w Czerwonym Borze i awaryjne lądowanie wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. To dwa z czterech epizodów poszukiwawczo-ratowniczych zaplanowanych w różnych częściach Polski ramach ćwiczeń Sarex-24. W środę (22.05) w przestrzeni powietrznej w rejonie Suwałk operować będą polskie i litewskie śmigłowce wojskowe. Manewry z udziałem m.in. żołnierzy, strażaków, policjantów i terytorialsów, zorganizowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Sanktuaria katolickie na Podlasiu przyciągają tłumy wiernych. Sprawdź jak wyglądają i jaką mają historię. Część II - Diecezja Łomżyńska Na Podlasiu znajduje się wiele miejsc kultu, do których wierni kościoła katolickiego udają się z podziękowaniami lub z prośbami o pomoc. Do tych miejsc ludzie często pielgrzymują licząc na cud. Przedstawiamy listę sanktuariów Diecezji Łomżyńskiej.

📢 Zambrów. Mieszkańcy miasta zyskali nowe tereny rekreacyjne Łączny koszt inwestycji to ok. 8. 500 000 zł Mieszkańcy Zambrowa mogą już korzystać z nowych terenów rekreacyjnych. Oficjalne otwarcie nastąpiło 18 maja. Nowe tereny zlokalizowane są w sąsiedztwie zalewu. Inwestycja kosztowała ok. 8,5 mln zł.

📢 Tłumy na koncercie chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Zobacz kto był na występie i posłuchaj wyjątkowego chóru z Serbii (część 1) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wyjątkowy koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Przed słuchaczami zaprezentowało się 9 chórów, w tym goście z Serbii, laureaci Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Cerkiew prawosławna czci pamięć Świętego Jana Teologa. Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą Dzisiaj (21.05) Cerkiew prawosławna świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Zobacz jak wyglądały uroczystości w najdalej wysuniętej cerkwi prawosławnej na wschód Polski w Mostowlanach 📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego.

📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 33. rocznicę powstania formacji Uroczysty apel, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, aktów mianowania i wyróżnień. Tak we wtorek (21.05) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku świętowano 33. rocznicę powołania formacji. W uroczystości, prócz pograniczników i przedstawicieli innych służb mundurowych, wzięli udział m.in. wojewoda i marszałek podlaski, metropolita białostocki oraz prezydent Białegostoku i rodziny funkcjonariuszy.

📢 Burmistrz Sokółki wśród szesnastu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Burmistrz Sokółki została zatrzymana w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W ramach tej samej akcji CBA zatrzymało również 15 innych osób. Z informacji, które udało się zdobyć, wynika, że śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące sprawy mają być ujawnione najwcześniej w środę po południu. 📢 Duży pożar garaży. Płomienie ognia rozświetliły noc w Ełku. Zobacz zdjęcia pożaru Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 maja w Ełku, gdzie paliły się garaże. Strażacy zostali poinformowani o wybuchu pożaru koło godziny 23. Ogień objął sporą część budynku garażowego, cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie.

📢 Jagiellonia - Warta. 22 tysiące na trybunach, koncert Zenka Martyniuka, wielkie emocje na stadionie i telebim na Rynku Kościuszki! To bardzo dobra wiadomość dla kibiców, którzy nie dostali biletów na zamykający sezon PKO mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Fani poczują atmosferę piłkarskiego święta na Rynku Kościuszki, gdzie stanie telebim i będzie można wspólnie obejrzeć batalię Żółto-Czerwonych o mistrzostwo Polski.

📢 32 osoby zasiliły szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz zdjęcia z uroczystego ślubowania We wtorek 21 maja w szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wstąpiło 32 nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ślubowanie i mianowania odbyły się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. 📢 Kradzież tablic rejestracyjnych. Zatrzymany 33-latek tłumaczył, że to odwet na turystach, którzy śmiecą w lesie Zdejmował tablice z samochodów zaparkowanych w lesie w gm. Bielsk Podlaski, a potem porzucał "blachy" wśród drzew. Zatrzymany przez policjantów tłumaczył, że miał dosyć zaśmiecania kompleksu przez ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Podejrzany 33-latek usłyszał trzy zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

📢 Duży pożar gospodarstwa w Kukowie. Ponad stu strażaków w akcji W niedzielę wieczorem miał miejsce duży pożar w gospodarstwie w Kukowie (powiat augustowski). W akcji brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej 📢 Siemiatycka plenerowa majówka. Były tańce i dobra zabawa W niedzielę odbyła się kolejna edycja siemiatyckiej, plenerowej majówki. Na Skwerze Artystów, przy ulicy 11 Listopada, zebrali się mieszkańcy Siemiatycz, by wspólnie spędzić czas, cieszyć się sztuką i uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury.

📢 Kierowca skody wymusił pierwszeństwo. O wszystkim doniósł smartfon Kierująca oplem trafiła do szpitala na badania. 📢 Morawiecki porównuje Andruszkiewicza do Dmowskiego. Też ma obowiązki polskie Sprawdzonym w boju narodowcem i patriotą nazwał kandydującego do Parlamentu Europejskiego Adama Andruszkiewicza jeden z liderów PiS - Mateusz Morawiecki. W poniedziałek Morawiecki odwiedził Podlasie.

📢 28. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza odbyły się w Mońkach i Białymstoku. Rolnikom wręczono medale Tegoroczne Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza trwały dwa dni. W sobotę odbywały się w Mońkach, natomiast główne uroczystości w niedzielę, w kościele p. w. Ducha Świętego w Białymstoku, gdzie medalami uhonorowane zostały osoby za szczególne Zasługi w Rolnictwie oraz zasłużone w szerzeniu kultu Patrona Rolników. 📢 Kultowy film Znachor na Podlasiu. Tak teraz wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zdjęcia zrealizowano w naszym regionie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Rolnicy. Podlasie. Na gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz praca wre. Mimo nerwowej atmosfery bracia Onopiuk wykonali niełatwe zadanie Okres wiosenno-letni to na gospodarstwie pracowity czas. Podobnie jest w Plutyczach u popularnych rolników Gienka i Andrzeja, bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Jarek Onopiukowie sadzili tym razem ziemniaki. Jak zwykle między braćmi panowała nerwowa, ale przez to zabawna atmosfera, dodatkowo Andrzeja zaatakował ... komar. 📢 Pożar lasu przy granicy z Białorusią. Ponad 100 strażaków walczyło z żywiołem na obszarze 10 hektarów. Zobacz zdjęcia z miejsca pożaru Wczoraj (17.05) doszło do niezwykle groźnego pożaru w najbliższej okolicy Puszczy Białowieskiej. Płonął las w rejonie miejscowości Jelonka między Kleszczelami a Hajnówką na obszarze około 10 hektarów. Z żywiołem walczyło ponad 30 zastępów straży pożarnej z trzech ościennych powiatów.

📢 Muzyczne juwenalia w Suwałkach. Na koncertach bawili się nie tylko studenci. Zobacz zdjęcia Artyści z każdego gatunku muzycznego wystąpili w piątek (17 maja) na suwalskich juwenaliach zorganizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową. Przed suwalską publicznością zaprezentowali się: Osyda, Mesajah, Daj To głośniej i Baranovski. 📢 Mieszkańcy Bielska Podlaskiego przyłapani na zdjęciach z Google Street View w 2012 i 2013 roku. Jesteście na zdjęciach? Google Maps i funkcja Street View dzisiaj nikogo nie dziwi, ale jeszcze 15 lat temu to był swoisty skok w przyszłość. Zwiedzanie miejsc oddalonych o tysiące kilometrów siedząc jednocześnie wygodnie przed komputerem to brzmiało jak science fiction.

📢 Nowa oczyszczalnia ścieków wybudowana dla Grupy MLEKOVITA otwarta. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto. Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek 17 maja na terenie zakładu produkcyjnego Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. Otwarcie nowego obiektu stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej zakładu oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Realizacją zadania była firma SEEN Technologie. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto.

📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy.

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł.

