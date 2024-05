Przegląd prasy 26.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski (zobacz galerię) ”?

Prasówka 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski (zobacz galerię) 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań.

📢 Jagiellona - Warta. Młoda Ultra wspierała Żółto-Czerwonych w drodze po mistrzostwo (galeria) Wśród 22 tysięcy kibiców, wspierających Jagiellonię Białystok w meczu z Wartą Poznań (3:0), sześć tysięcy zajęło miejsca na "Młodej Ultrze". Dla najmłodszych sympatyków Żółto-Czerwonych obecność na meczu, który dał Dumie Podlasia pierwsze w historii mistrzostw Polski, była niezapomnianym przeżyciem.

W Hajnówce odsłonięto tablicę poświęconą żołnierzom walczącym o Monte Cassino W sobotę (25 maja) w Hajnówce odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy walczących o Monte Cassino, którzy związani byli z powiatem hajnowskim. 44 nazwiska bohaterów i łzy wzruszenia dzieci i wnuków, którzy na ten moment czekali wiele lat.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów. 📢 Dzień Matki z uśmiechem! Oto najlepsze memy na święto mam. Mama ma zawsze rację Tego święta nie możemy przegapić. 26 maja to niezwykle ważny dzień dla wszystkich mam. W tym roku wypada w niedzielę. To właśnie w Dzień Matki najmocniej musimy dać im odczuć, że o nich pamiętamy i doceniamy ich wysiłek. Zobacz najlepsze memy, śmieszne obrazki i anegdotki o mamusiach. 📢 Gify i obrazki na Dzień Matki 2024. Życzenia na Dzień Mamy możesz złozyć inaczej! Oto najlepsze obrazki, gify oraz memy na Dzień Matki Tradycyjne życzenia bywają niestety nudne. Obrazki na Dzień Mamy mogą wyrazić więcej niż tysiąc słów lub stanowić uzupełnienie do życzeń – czy to tych pisanych od serca, czy to tych gotowych. Jeśli ze swoją mamą dzielisz też poczucie humoru, rozbaw ją w dniu jej święta – pomogą ci w tym gify na Dzień Matki i memy. Zobacz najlepsze obrazki, gify i memy na Dzień Matki, jakie udało nam się znaleźć!

📢 Nowe życzenia na Dzień Matki. Zabawne wierszyki i śmieszne rymowanki SMS. Krótkie i gotowe do wysłania Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się złożyć życzenia mamie osobiście, czy też za pomocą SMS czy rozmowy telefonicznej, znajdziecie u nas gotowe propozycje życzeń, także w formie wierszyków. Jedne są zabawne, inne poważne, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

📢 Groźny wypadek na trasie S8. Po zderzeniu z łosiem audi straciło dach Zderzenie z łosiem na drodze ekspresowej to zdarzenie rzadkie i nietypowe. Doszło do niego przed 2 w nocy. 📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Piękne dziewczyny z teledysków disco polo. Wiele pochodzi z Podlasia! Zobacz zdjęcia Województwo podlaskie słynie z pięknych dziewczyn. Trudno się więc dziwić, że sporo z nich występuje w teledyskach gwiazd muzyki tanecznej. To często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa. 📢 Donald Tusk w Operze. Rozmawiał z białostoczanami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. 📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Kiedyś były potęgą, dziś są tylko wspomnieniem. Tak wyglądało życie w PGR-ach. Zobacz archiwalne zdjęcia W całym kraju były ich tysiące. W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. Zobacz archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Ełk. Przebudowany wiadukt znacznie usprawni ruch w mieście Ul. Suwalska, jedno z najważniejszych skrzyżowań dróg z torami w Ełku, jest już przejezdna. Nowy wiadukt kolejowy i znajdujący się pod nim tunel drogowy oraz zmodernizowane skrzyżowanie z ul. Słoneczną umożliwiają bezpieczną komunikację z centrum miasta do os. Zatorze.

📢 AI pokazała polskiego policjanta, księdza, nauczycielkę, ale to budowlaniec zaskakuje. Sztuczna inteligencja pokonana przez polityka Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć rozmaite grafiki, ale tym razem zaciekawiło mnie, jak AI widzi Polaków w określonych zawodach. Kilka z odpowiedzi okazało się zaskakujących, jak choćby pracownik budowy, kierowca czy polityk, ale ten ostatni to już prawie osobna historia. Zobacz jaką wizję polskich zawodów ma AI i czy poradziła sobie z zadaniem.

📢 Po zawieszeniu w prawach członka PiS. Krzysztof Jurgiel odnosi się do zarzutów Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina Czuję się skrzywdzony i potraktowany niesprawiedliwie – tak o zawieszeniu w prawach członka PiS mówi europoseł Krzysztof Jurgiel. Dostał rykoszetem za nieudolność Jacka Sasina, a to regionalny lider powinien brać odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Podlaskiem. 📢 Kradzież rozbójnicza w Suwałkach. Rabusie uciekli ze sklepu z perfumami, po drodze pobili ochroniarza Do 10 lat więzienia grozi 33-latkowi i jego o 3 lata starszemu wspólnikowi podejrzanym o dokonanie kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów w Suwałkach. Ich łupem padły flakony perfum, a ofiarą - ochroniarz, który usiłował zatrzymać uciekających złodziei. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. 📢 Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki W czwartek 23 maja w wieku 57 lat zmarł dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. To znany i lubiany wśród studentów wykładowca i pracownik naukowy UwB.

📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Wartą. Rzucają do boju wszystko, co najlepsze Pozostajemy wierni naszemu podejściu, że liczy się tylko najbliższy mecz. Widzimy, dokąd to nas doprowadziło - mówi przed spotkaniem ostatniej, 34. kolejki PKO Ekstraklasy z Wartą Poznań trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec. Sytuacja kadrowa Żółto-Czerwonych jest bardzo dobra i wszystko wskazuje na to, że lider na decydujący o mistrzostwie Polski mecz rzuci do walki prawie wszystko, co najlepsze.

📢 Kultowe samochody ciężarowe na sprzedaż. Sprawdź ile trzeba zapłacić za Stary, Jelcze czy Kamazy Stary, Jelcze, Kamazy to samochody ciężarowe, które były ważnym elementem polskiej motoryzacji. Przyczyniały się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i transportu. Są one również często wspominane z sentymentem przez entuzjastów motoryzacji w Polsce. Zobacz, ile obecnie trzeba za nie zapłacić.

📢 Kultowy film Znachor kręcono na Podlasiu. Tak wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zobacz, jak wyglądają obecnie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Życzenia dla mamy. Najpiękniejsze kartki i wierszyki na Dzień Matki. Zobacz gotowe teksty do wysłania SMS, messenger, whatsapp Najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki 2024. Mamy gotowe życzenia, wierszyki SMS. Piękne wierszyki SMS, krótkie, wesołe, zabawne, poważne życzenia dla mamy. Skopiuj i wyślij na aplikacji Messenger, Facebook oraz jako SMS. Najpiękniejsze i najlepsze życzenia na Dzień Matki 2024 dostępne w internecie. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów poszedł w internety. Rolnik publikuje filmy, ostatnio zdradził ile ma traktorów Bogdan z Borowskich Ciborów to jeden z uczestników popularnego programu Rolnicy. Podlasie. Właśnie opublikował kolejny film na swoim kanale youtube. Okazją był zakup nawozów przez bohatera serialu emitowanego na Fokus TV. Rolnik pokazał się w innym wizerunku, a także trochę opowiedział o swoim gospodarstwie.

📢 Burmistrz Sokółki podejrzana o korupcję. Warunkowo może wyjść z aresztu. Prokurator składa zażalenie i blokuje "kaucję" Burmistrz Sokółki Ewa K. to jedna z 16 osób podejrzanych w dużym śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym korupcji. W aferę mają być zamieszani też inni samorządowcy oraz prezes spółki z sektora budownictwa infrastrukturalnego i energetyki. Sąd częściowo uwzględnił wniosek śledczych o areszt dla K. Kobieta nie będzie mogła na razie sprawować funkcji burmistrza, ale - jeśli wpłaci 70 tys. zł poręczenia - może wyjść na wolność. Na razie pozostaje w celi. 📢 Groźne zderzenie na drodze ekspresowej. Dwa auta do kasacji Patrząc na zdjęcia aż nie chce się wierzyć, że w wyniku zderzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

📢 Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Troje dzieci i czworo dorosłych z Białegostoku, podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazało Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z herbem papieskim. Wydarzenie ma związek z Dziecięcą Ultrą, sektorem kibicujących Jagiellonii dzieci na meczu o mistrza Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Dzieci poprosiły o błogosławieństwo papieża, z okazji Pierwszych Światowych Dni Dzieci, które odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja br. na stadionie Olimpico w Rzymie.

📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada.

📢 Najbardziej poszukiwane zawody w województwie podlaskim. Tych pracowników brakuje na Podlasiu Szukasz pracy, albo chcesz się przebranżowić? Warto wiedzieć, w jakich zawodach są poszukiwani pracownicy w województwie podlaskim w 2024 roku. Zobacz, w jakich zawodach jest praca, kogo brakuje na rynku, którzy specjaliści najszybciej znajdą pracę w województwie podlaskim. A w jakich zawodach jest stabilnie? Zobacz w naszej galerii listę zawodów deficytowych 2024 w Podlaskiem. 📢 Więzienia w województwie podlaskim. Tam osadzeni odbywają kary. Zobacz, jak wyglądają od środka zakłady karne i areszty śledcze w regionie W województwie podlaskim jest sześć placówek, w których osoby osadzone odbywają kary lub czekają na procesy. Zobaczcie, gdzie i za jakie przestępstwa można trafić, gdzie kary odbywają kobiety, a gdzie mężczyźni. Ile osób mogą przyjąć na raz podlaskie więzienia? Te i inne informacje znajdziecie w naszym materiale.

📢 Zaginął mieszkaniec Sokółki. Policja poszukuje zaginionego Policja w Sokółce poszukuje 44-latka. Mężczyzna we wtorek 21 maja 2024 roku wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. 📢 Tak mieszka Krzysztof Ibisz, który ponownie zostanie ojcem. Zajrzyj do domu prezentera i Joanny Ibisz w kamienicy – galeria zdjęć Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnym, który spodziewa się kolejnego potomka. Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem. 📢 Dzień matki 2024. Tak wyglądają mamy polskich gwiazd. Zobaczcie GALERIĘ Już wkrótce Dzień Matki 2024. Z tej okazji, wiele gwiazd polskiego show-biznesu dzieli się wizerunkiem swoich pięknych mam w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wyglądają mamy polskich celebrytów!

📢 Ćwiczenia Sarex-24. Wojsko i inne służby testują reagowanie kryzysowe. Są też w Podlaskiem Katastrofa cywilnego samolotu w Czerwonym Borze i awaryjne lądowanie wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. To dwa z czterech epizodów poszukiwawczo-ratowniczych zaplanowanych w różnych częściach Polski ramach ćwiczeń Sarex-24. W środę (22.05) w przestrzeni powietrznej w rejonie Suwałk operować będą polskie i litewskie śmigłowce wojskowe. Manewry z udziałem m.in. żołnierzy, strażaków, policjantów i terytorialsów, zorganizowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Tłumy na koncercie chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Zobacz kto był na występie i posłuchaj wyjątkowego chóru z Serbii (część 1) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wyjątkowy koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Przed słuchaczami zaprezentowało się 9 chórów, w tym goście z Serbii, laureaci Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Cerkiew prawosławna czci pamięć Świętego Jana Teologa. Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą Dzisiaj (21.05) Cerkiew prawosławna świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Zobacz jak wyglądały uroczystości w najdalej wysuniętej cerkwi prawosławnej na wschód Polski w Mostowlanach 📢 Burmistrz Sokółki wśród szesnastu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Burmistrz Sokółki została zatrzymana w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W ramach tej samej akcji CBA zatrzymało również 15 innych osób. Z informacji, które udało się zdobyć, wynika, że śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące sprawy mają być ujawnione najwcześniej w środę po południu.

📢 Duży pożar garaży. Płomienie ognia rozświetliły noc w Ełku. Zobacz zdjęcia pożaru Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 maja w Ełku, gdzie paliły się garaże. Strażacy zostali poinformowani o wybuchu pożaru koło godziny 23. Ogień objął sporą część budynku garażowego, cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie.

📢 32 osoby zasiliły szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz zdjęcia z uroczystego ślubowania We wtorek 21 maja w szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wstąpiło 32 nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ślubowanie i mianowania odbyły się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. 📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej 📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych.

📢 Najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce. Tak wygląda luksus na kółkach Przyczepa kempingowa to najlepszy sposób na wakacje bez konieczności wynajmowania drogiego pokoju hotelowego. W Polsce można kupić bardzo luksusowe przyczepy, ale niestety jest to spory wydatek. Przedstawiamy jakie są ceny i jak prezentują się najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce 📢 Siemiatycka plenerowa majówka. Były tańce i dobra zabawa W niedzielę odbyła się kolejna edycja siemiatyckiej, plenerowej majówki. Na Skwerze Artystów, przy ulicy 11 Listopada, zebrali się mieszkańcy Siemiatycz, by wspólnie spędzić czas, cieszyć się sztuką i uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury.

📢 Kobylin-Borzymy. Spektakl Zapiski Oficera Armii Czerwonej w nowoczesnym Gminnym Centrum Kultury W niedzielę 19 maja w Gminnym Centrum Kultury w Kobylinie Borzymach okoliczni mieszkańcy mieli okazję zobaczyć spektakl Zapiski Oficera Armii Czerwonej, czyli jeden z flagowych tytułów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Spektakl ma już 32 lata i zawsze spotyka się z pozytywnym przyjęciem. Nie inaczej było w Kobylinie o czym mogą świadczyć gromkie oklaski i owacje.

📢 Archiwalne zdjęcia z regionu - Konstanty Kuźmin fotograf starego Gródka. Znajdź siebie i swoich bliskich na starych fotografiach Zdjęcia to fantastyczne medium, które pozwala nam wrócić do przeszłości, ożywić minione czasy. Obecnie każdy robi zdjęcia, lepsze lub gorsze, ale kiedyś fotograf to była postać wyjątkowa. Jedną z nich był urodzony na początku XX wieku Konstanty Kuźmin, który z umiłowaniem dokumentował swoje otoczenie. Zobacz jego zdjęcia z Gródka i okolic, a nich mnóstwo twarzy i emocji.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Pożar poddasza w Karwowie. Sześć jednostek strażaków w akcji We wtorek rano w miejscowości Karwowo (gmina Rajgród) miał miejsce pożar poddasza w domu jednorodzinnym. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów straży pożarnej

📢 Dramatyczny pożar w Szpakowie. Trwa akcja pomocy na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poparzonego gospodarza. Zdjęcia z pożaru Dramatyczny pożar w Szpakowie. Ogień strawił budynki gospodarcze, gdzie składowana była słoma, siano, zboże. W pożarze zginęły zwierzęta, a gospodarz chcąc ratować swój dobytek, sam doznał poparzeń i obecnie leży w szpitalu. Trwa zbiórka na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poszkodowanego mężczyzny. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł.

📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem.

📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Mamy sześciu nowych diakonów w diecezji ełckiej. Ślubowali życie w celibacie Czwartego maja 2024 roku, w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce, bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. 📢 Domy Zenka Martyniuka. Wyrósł na wsi, potem zamienił blok na posiadłość pod Białymstokiem Zenek przez lata żył w białostockim bloku i nie narzekał. W końcu postanowili jednak z żoną znaleźć coś większego i przeprowadzili się do podbiałostockiej Grabówki. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. 📢 Magda Narożna pokazuje swoją kuchnię, salon i kominek. Ma naprawdę piękny dom w lesie. Wokalistka "Pięknych i Młodych" prywatnie Kariera Magdy Narożnej nie zwalnia. Niedawno przeszła sporą metamorfozę i teraz jeszcze bardziej zachwyca urodą. Wokalista "Pięknych i Młodych" mieszka w niewielkiej wsi w okolicach Nowogrodu (woj. podlaskie). Ma duży dom i niewielki staw. Chętnie pokazuje swoją posiadłość na swoim koncie na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda disco polo.

📢 Największe wpadki architektów. Bubel, bublem pogania! Zobacz niesamowite pomyłki fachowców z internetu Jeden rzut oka na zdjęcia i pojawia się pytanie: jak oni mogli to wybudować? Jedno jest pewne: tym architektom fantazji nie brakowało. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez najśmieszniejsze i najbardziej interesujące wpadki architektów internetu. Musicie to zobaczyć.

📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Tak wyglądają dziś kultowe miejsca z filmu "U Pana Boga za piecem". Poznaj szlak turystyczny legendarnej komedii Film "U Pana Boga za piecem" wpisał się złotymi głoskami w historii polskiej kinematografii. Film z 1998 roku zna prawie każdy, choć nie każdy wie, że sceny do legendarnej komedii kręcone były w Sokółce, Tykocinie, Supraślu, Białymstoku, Janowie, Królowym Moście i starej szosie z Białegostoku do Bobrownik. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na dzień dzisiejszy wyglądają kultowe miejsca filmu w reżyserii Jacka Bromskiego.

📢 MISTRZOWIE AGRO Głosowanie w etapie wojewódzkim rozpoczęte! Sprawdź, kto ma szansę na awans do wielkiego finału Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 Najgorsze tatuaże świata. Koszmarne, brzydkie i na całe życie. Zobacz efekty prac nieuzdolnionych tatuażystów Myśleliście o zrobieniu tatuażu? Macie ich już kilka? Jedno jest pewne, nie chcielibyście trafić pod skrzydła tatuatorów o tej skali talentu. Specjalnie dla was zebraliśmy najgorzej wykonane tatuaże świata. Koszmarny efekt prac i problem na całe życie. Nas śmieszą, a dla właścicieli stały się uciążliwe i zawstydzające. Galeria zdjęć to hit internetu.

📢 Dzień Budowlańca 25.09.2023. Najlepsze memy o budowlańcach. Zobacz zdjęcia, gify i obrazki z prac budowlanych Dzień Budowlańca to święto o długich tradycjach, wywodzące się jeszcze z czasów przedwojennych. 25 września podczas centralnych obchodów spotykają się przedstawiciele z całej branży. Z tej okazji wybraliśmy najnowsze memy o budowlańcach, które w sieci robią furorę. Dlaczego? Chyba każdy z Was spotkał się z jakimś niekompetentnym pracownikiem budowy. Przedstawiamy Wam ekstremalne przypadki! 📢 Gwiazdy Podlasia. Zobacz najbardziej znanych i lubianych. Województwo podlaskie słynie z utalentowanych osobowości. Poznasz ich wszystkich? Znani, lubiani, a z pewnością popularni. Przed wami zbiór 149 gwiazd z Podlasia, które swoim dorobkiem zapisały się w annałach historii województwa podlaskiego. Reżyserzy, aktorzy, piosenkarki, sportowcy, czy ludzie sportu. Skala talentu i umiejętności robi wrażenie. Poznasz ich wszystkich?

📢 Widziałeś "U Pana Boga za piecem"? Zobacz jak wygląda prawdziwy Królowy Most Wielbiciele polskich seriali znają zapewne trylogię "U Pana Boga za piecem", a jak znają film to znają również miejscowość Królowy Most. Tam dzieje się większa część akcji lubionej przez Polaków komedii.W filmowym miasteczku jest kościół, komisariat, restauracja. Jak naprawdę wygląda Królowy Most? 📢 Jak zmieniały się koszulki piłkarzy Jagiellonii. Historia żółto-czerwonego trykotu (zdjęcia) Klubowe barwy Jagiellonii to kolory żółty i czerwony, które pojawiły się wraz z założeniem klubu w 1932 roku. Kolory te nawiązują to miejskich barw Białegostoku. W materiałach źródłowych pojawia się, co prawda kolor wiśniowy, ale ostatecznie został wyparty przez czerwień. W okresie przedwojennym pojawiają się jeszcze barwy strojów piłkarzy biało-czarne, jak również w latach 60-tych i na początku 70-tych. Dziś także nasi piłkarze, nawiązując do tradycji klubu nosząc wyjazdowe stroje właśnie w barwach biało-czarnych. Jednak podstawowymi barwami Jagiellonii są barwy Żółto-Czerwone.

Trochę poszperaliśmy w archiwaliach i oto nasza galeria przedstawiająca historię żółto-czerwonej koszulki.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w woj. podlaskim położone w malowniczej okolicy. Ciekawe oferty do 135 tys. zł [04.08.2022] Okazuje się, że wcale nie trzeba być bogaczem by kupić dom w malowniczej okolicy w województwie podlaskim. Oczywiście wiele z nich wymaga remontu, czasem rezygnacji z oczywistych dla żyjących w mieście osób udogodnień, ale niezwykła okolica wynagradza wszelkie niewygody. Zdaniem analityków ceny nieruchomości powoli zaczynają spadać, zobacz czy któraś z ofert nie okaże się dla ciebie wyjątkową okazją. 📢 Tragiczny wypadek na S8 w kierunku Białegostoku. Nie żyje kobieta (zdjęcia, wideo) Zderzenie trzech pojazdów i pożar mitsubishi na S8 na wysokości Ojcowizny. Kobieta, która zginęła, jechała w kierunku Białegostoku 📢 Białystok. Pogrzeb tragicznie zmarłego motocyklisty. Ulicami przejechało kilkadziesiąt jednośladów. Motocykliści pożegnali kolegę [ZDJĘCIA] W czwartek przed południem, 14 lipca w Kościele Świętego Andrzeja Boboli w Białymstoku odbyła się msza pożegnalna 41-letniego Rafała, który uległ tragicznemu wypadkowi na drodze S8 w okolicach Rzędzian (trasa Białystok - Zambrów).

📢 Wierszalin. Najbardziej tajemnicze miejsce na Podlasiu. Nawet szatan nie miał tu wstępu (zdjęcia) Morderstwo, sekta, prorok i... święte baby. W tym miejscu wciąż czuć niesamowitą aurę.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Białystok. 22. Targi Minerałów i Biżuterii - Skarby Ziemi. Jest co oglądać i kupować [zdjęcia] Po prawie dwóch latach przerwy białostoczanie mogą oglądać prezentowane przez wystawców z całej Polski minerały, skamieniałości, muszle i motyle oraz biżuterię i wyroby z kamieni szlachetnych. Miejscem prezentacji jest hala sportowa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A. W niedzielę (24.10) wystawa jest czynna krócej.

📢 Nie uwierzysz, że to wciąż te same osoby! Makijaż robi ogromną różnicę. Zdjęcia przed i po robią kolosalne wrażenie Jak zmienić swój wygląd? Nie trzeba wcale ogromnych pieniędzy, wielu miesięcy i kilkunastu operacji plastycznych. Wystarczy bowiem dobry makijaż, by zmienić się nie do poznania i wypięknieć. A to zaledwie kwestia dobrych umiejętności i kilkudziesięciu minut! Zobacz zdjęcia przed i po, które potwierdzają, że każda kobieta jest piękna!

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

