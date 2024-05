Przegląd prasy 9.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Suwałki. Potrącił nastolatkę na hulajnodze i odjechał. Dostał mandat w wysokości 4 tys. zł”?

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Suwałki. Potrącił nastolatkę na hulajnodze i odjechał. Dostał mandat w wysokości 4 tys. zł 53-letni kierowca audi potrącił nastolatkę jadącą na hulajnodze. Po zdarzeniu odjechał. Mężczyzna tłumaczył, że nic nie zauważył. Mieszkaniec powiatu suwalskiego zapłaci mandat w wysokości 4 tysięcy złotych, ukarano go także 12 punktami.

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł.

📢 Strzelanina w szkole w Łomży. 16-latek, który miał postrzelić kolegę z broni pneumatycznej, trafi do ośrodka wychowawczego Na trzy miesiące trafi do okręgowego ośrodka wychowawczego 16-latek, który na początku tygodnia postrzelił z broni pneumatycznej ucznia jednej ze szkół średnich w Łomży. Tak zdecydował w środę (8.05) sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło podczas nieobecności nauczyciela w klasie. Ten wątek zbada komisja dyscyplinarna przy wojewodzie.

📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem.

📢 Matura 2024: matematyka. Odpowiedzi i arkusz CKE, poziom podstawowy. Egzamin maturalny z matematyki 8 maja dobiegł końca Matura 2024 z matematyki jest jednym z egzaminów obowiązkowych. Zdający rozpoczęli egzamin w środę, 8 maja 2024 roku o godz. 9.00. Odpowiedzi i arkusz CKE do zadań zamieściliśmy w tekście, w którym odbyła się matura. Sprawdź, jak wygląda egzamin maturalny z matematyki, wymagania, co trzeba było na niego umieć i kiedy pojawią się wyniki.

📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu Monieckiego. Jest nowy-stary zarząd. Starosta i wicestarosta zamienili się miejscami Dotychczasowy starosta Błażej Buńkowski został wicestarostą, a starostą jego była zastępczyni - Joanna Kitlas (jednym głosem zwyciężyła z kandydatem PiS Krzysztofem Szaciło). Oboje startowali z KWW BMN Aktywny Samorząd, który w 15-osobowej Radzie zdobył najwięcej, bo 6 mandatów. Przewodniczącym pozostaje Dariusz Jaworowski (KWW CHPS), którego rajcy poparli jednogłośnie. 📢 Oszustwo "na amerykańskiego żołnierza". 43-latka z regionu nabrała się na historię wojskowego George'a na misji w Jemenie Miał na imię George, stacjonował na misji w Jemenie. Podlasiankę zaczepił na portalu społecznościowym. Na znajomość trwała niespełna rok i skończyła się dla 43-latki nie tylko zawodem miłosnym, ale też stratą dużej sumy pieniędzy. Bo rzekomy amerykański żołnierz okazał się oszustem, który - dzięki zgrabnym kłamstwom - wyłudził od kobiety blisko 80 tys. zł

📢 XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Ponad tysiąc osób przeszło ulicami miasta To już 22. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. W tegorocznej edycji ulicami miasta przeszło ponad tysiąc osób - nie tylko tych z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów oraz wszystkich, których ich los nie jest obojętny.

📢 Rosyjski żołnierz zatrzymany w Polsce po przekroczeniu białoruskiej granicy. Straż Graniczna wykonuje czynności administracyjne Straż Graniczna nie udziela na razie szczegółowych informacji dotyczących zatrzymania po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią w Podlaskiem 41-letniego obywatela Rosji, dezertera z rosyjskiej armii, który miał przy sobie aktualne dokumenty wojskowe. 📢 Żarnowo Cup, czyli regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody już w najbliższy weekend Stadnina koni w Żarnowie Pierwszym, koło Augustowa, organizuje regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy weekend - 11-12 maja. Organizatorem Żarnowo CUP jest Klub Jeździecki Żarnowo i jak zapewnia zbliżające się dwa dni będą wypełnione wieloma atrakcjami.

📢 Słynne Kiermusy kolejny raz wystawione na sprzedaż. W ofercie Dworek nad Łąkami, Karczma Rzym, Spa za kilka milionów zł Po raz kolejny właściciele wystawiają słynne Kiermusy na sprzedaż. To prócz Dworku nad Łąkami, także Karczma Rzym, czworaki czy Spa. Osadę można kupić za prawie 7 milionów złotych. 📢 Pogrzeb prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOl Janusza Kochana We wtorek, 7 maja pożegnaliśmy Janusza Kochana prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządowca, radnego w latach 2002 - 2014, a przez dwie kadencje wiceprzewodniczącego Rady Miasta Białegostoku. Na mszę św. żałobną do kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Karakulach przybyło całe środowisko sportowe regionu, jak również przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządowcy. 📢 Polsko-białoruska granica. Kilkudziesięciu migrantów próbowało przedrzeć się do Polski. Atakowali polskie służby Grupa kilkudziesięciu migrantów usiłowała przedrzeć się do Polski przez graniczną rzekę Przewłoka. Byli agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku polskich służb. Część z nich wycofała się. Osoby, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa, są poszukiwane.

📢 Przewrót w sejmiku podlaskim. Łukasz Prokorym w miejsce Artura Kosickiego. PIS traci władzę Łukasz Prokorym z Platformy Obywatelskiej został wybrany marszałkiem województwa. Przewodniczącym sejmiku województwa podlaskiego został Cezary Cieślukowski z Trzeciej Drogi. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość straciło władze w województwie podlaskim.

📢 Matura 2024 język polski. Wyniki, przecieki, odpowiedzi, test, arkusz CKE, rozwiązania z matury z polskiego Rusza matura 2024. Zobacz, czy są przecieki. W naszym serwisie po południu opublikujemy arkusze CKE z egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczniowie, którzy skończyli edukację w szkołach średnich i wybierają się na studia, muszą zaliczyć maturę. Egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym zostanie przeprowadzony w dniach 7-24 maja. 📢 Strzelanina w szkole w Łomży. Uczeń postrzelony z broni pneumatycznej. 16-latek zatrzymany w izbie dziecka. Nowe fakty Sąd rodzinny zdecyduje o losie 16-latka, który strzelał z wiatrówki w klasie, a potem z okna do innego ucznia na boisku. 15-latek został ranny w nogę i głowę, skąd lekarze usunęli śrut. Policja ustala okoliczności poniedziałkowego zdarzenia przy ul. Przykoszarowej. Strzelec został zatrzymany. Przebywa aktualnie w policyjnej izbie dziecka.

📢 Pierwsza matura unieważniona. Zdający zamieścił arkusz w internecie. Konsekwencje są poważne Dziś maturzyści mierzyli się z pierwszym egzaminem dojrzałości. Tematy wypracowań oraz poszczególne strony arkusza pojawiły się w mediach społecznościowych przed czasem, już ok. godz. 10.00. Szef CKE przekazał, że matura osoby, która wniosła na salę egzaminacyjną telefon komórkowy i wykonała zdjęcia arkusza z języka polskiego, została unieważniona. 📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą. 📢 Nene i Pululu: Musimy zachować spokój. Mamy wszystko w swoich rękach Jagiellonia Białystok przegrała ostatni mecz ze Stalą Mielec 2:3. Śląsk Wrocław zbliżył się na dwa punkty. Ale to Jagiellonia wciąż jest liderem i jest najbliżej tytułu mistrzowskiego. Piłkarze Jagiellonii Nene i Afimico Pululu wiedzą, że wszystko mają w swoich rękach.

📢 I Podlaski Mityng Olimpijski. Ponad 62,03 metrów Marii Andrejczyk i 78.33 Wojciecha Nowickiego Maria Andrejczyk posłała oszczep na odległość 66.03 metrów, co jest najlepszym rezultatem zawodniczki Hańczy Suwałki od Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku, w którym zdobyła srebrny medal. Rzut młotem wygrał Wojciech Nowicki (Podlasie Białystok) z wynikiem 78.33. Rezultaty te nasi lekkoatleci uzyskali podczas I Podlaskiego Mityngu Olimpijskiego, który odbył się w Białymstoku. 📢 X Otwarcie sezonu motocyklowego Szczuczyn 2024. Setki motocyklistów opanowały miasto. Był piknik i atrakcje dla najmłodszych Setki motocykli, ryk silników - to wszystko działo się w niedzielę w Szczuczynie, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego. Kawalkada jednośladów przejechała przez miasto.

📢 Slow life po podlasku. Zwykły, wiosenny dzień na podlaskiej wsi 20 lat temu Pływające krowy, nieśpieszny wypad na ryby i długie rozmowy na ławeczkach przed domem. Takie podlaskie znamy bardzo dobrze. Tutaj czas płynie jakby wolniej. Zupełnie niechcący mieszkańcy regionu wyprzedzili obowiązujące dziś trendy mówiące, że należy cenić swój czas i z wieloma rzeczami się nie spieszyć. Zobaczcie jak wyglądał zwykły wiosenny dzień w naszym regionie 20 lat temu. Czy naprawdę tak wiele się zmieniło? 📢 Mamy sześciu nowych diakonów w diecezji ełckiej. Ślubowali życie w celibacie Czwartego maja 2024 roku, w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce, bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. 📢 Perły regionu na majówkę: Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą. Legendy i rzeka, która słynie z cudów Na skraju puszczy Augustowskiej, na pięknej polanie nad Rospudą, znajduje się wyjątkowa atrakcja turystyczna. To stare miejsce kultu a według starych ksiąg pobliska rzeka Jałówka słynie z cudów. Aura jest tu niesamowita a legend związanych z tym miejscem nie brakuje.

📢 Chrystos Woskres! Prawosławni świętują Wielkanoc. Tłumy wiernych w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Zobacz zdjęcia Dzisiaj (5.05) wierni Cerkwi prawosławnej świętują najważniejszy i najbardziej radosny dzień w roku liturgicznym - Wielkanoc - prawosławna Pascha. Tradycyjnie w nocy z soboty na niedzielę tłumy wiernych wypełniły świątynie w całym regionie i Polsce aby o północy duchowny radośnie oznajmił Zmartwychwstanie Pańskie, krzycząc Chrystos Woskresie! 📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Bielsk Podlaski. Wielka Sobota w Cerkwi Prawosławnej. Wierni oddają cześć Jezusowi złożonemu do grobu i tradycyjnie święcą pokarmy W tym roku Wielka Sobota w kościołach obrządku wschodniego przypada na 4 maja. Rano w świątyniach odprawiane są liturgie Bazylego Wielkiego. Wierni oddają hołd złożonemu do grobu Chrystusowi oraz święcą pokarmy. Tradycyjnie pokarmy święci się na zewnątrz kościoła. 📢 Jesteś odważny? Zobacz mieszkania jak z horroru. Do zamieszkania od zaraz Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Mleczne Laury 2024. Nagrodzono najlepszych hodowców bydła w województwie podlaskim Liczyły się wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane na szczeblu wojewódzkim. Wyróżniono trzydziestu rolników w sześciu kategoriach. Gala wręczenia Mlecznych Laurów 2024 odbyła się we wtorek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. 📢 Budowa odcinka drogi S19 Krynice-Białystok Zachód, To ekspresowa obwodnica Białegostoku. Widać podpory pierwszego wiaduktu Już widać zarys podpór pierwszego wiaduktu na budowie północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. Na odcinku od Krynic do węzła Białystok Zachód. Chodzi o obiekt, który umożliwi nowy wjazd drogą powiatową z obecnej dk 65 do Krynic. Prace na tym fragmencie drogi S19 (w przyszłości od Krynic do Dobrzyniewa będzie to S16) rozpoczęły się w połowie maja. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac w ramach całego kontraktu wynosi 14 proc. Droga ma być gotowa w 2026 roku.

📢 Grajewo. Nowy blok komunalny już gotowy. Lokatorzy wprowadzą się za kilka tygodni. Zobacz jak wygląda w środku Trzy kondygnacje, 24 mieszkania (w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) - do nowego bloku komunalnego przy ul. Targowej będą mogli wprowadzać się pierwsi lokatorzy już za kilka tygodni. Wczoraj, 24 kwietnia, odbył się końcowy odbiór techniczny. Teraz ruszyły procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

📢 Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego DK66 z S19. Znaleziono relikty archeologiczne. Konserwator wstrzymał prace, teraz będą badania W trakcie prac budowlanych obwodnicy Bielska Podlaskiego natrafiono na ślady ziemne, które mogą być reliktami osadnictwa datowanego najprawdopodobniej na okres epoki żelaza. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję wstrzymującą dalsze prace budowlane na obszarze występowania tych obiektów archeologicznych i nakazał przeprowadzenie badań. Badania wykopaliskowe rozpoczną się na początku przyszłego tygodnia. 📢 Wózek z Lidla jako szafka? A dlaczego nie? Najdziwniejsze pomysły "dekoratorów wnętrz" Nie każdy ma dobry gust, ale też nie każdy stworzy szafkę z wózka sklepowego i ustawi toaletę w kuchni! Urządzenie mieszkania to nie jest prosta sprawa, szczególnie, gdy ktoś nie ma do tego serca, bo urządza mieszkanie "pod wynajem". Byle taniej, wyposażenie mogą stanowić wyciągnięte z piwnicy meble a w łazience można zamontować stary sedes, który chcieliśmy wyrzucić po ostatnim remoncie naszej łazienki.

📢 Podlaska policja ma nowych funkcjonariuszy. 10 kobiet i 23 mężczyzn złożyło ślubowanie w Białymstoku Przysięga odbyła się w piątek (12.05) na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. W szeregi podlaskiej policji oficjalnie wstąpiło 10 kobiet i 23 mężczyzn. Rotę ślubowania przyjął od nich szef podlaskiej policji nadinspektor Robert Szewc. W trakcie uroczystości wręczono odznaki, medale oraz listy gratulacyjne. 📢 XXI Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z pochodu w Białymstoku Frekwencja, jak co roku zresztą, na XXI Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, dopisała. We wtorek (9.05.2023) ul. Lipową i Rynkiem Kościuszki przeszli ludzie z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, rodziny i przyjaciele. To wydarzenie ma przypominać o prawach takich osób. 📢 Łomża. Mieszkańcy złapani na zdjęciach Google Street View. Sprawdź, czy załapałeś się na zdjęcie Google Street View łączy ze sobą miliardy zdjęć panoramicznych, aby odwzorować otoczenie w przestrzeni wirtualnej i zaprezentować je w mapach Google. Dzięki nim możemy wirtualnie zwiedzić wybrane miasto. Samochód Google robiący zdjęcia odwiedził również Łomżę. Sprawdź, czy udało załapać ci się na zdjęcie.

📢 Bison Ultra Trial wystartował. Zobacz, kto pobiegł w morderczym biegu (ZDJĘCIA) W nocy wystartował Bison Ultra-Trail w Supraślu. To jedno z największych wydarzeń dla biegaczy ultra w Polsce i zdecydowanie największa impreza sportowa tego typu w północno-wschodniej Polsce. 📢 U Pana Boga w Królowym Moście. W Supraślu ruszyły zdjęcia do nowej części kultowej serii (zdjęcia) Na planie filmu "U Pana Boga w Królowym Moście" padł pierwszy klaps. Twórcy kultowej serii powrócili na Podlasie po 13 latach przerwy.

