Prasówka 24.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta”?

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 24.05.24

📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wiosna w pełni, a to przecież najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Siemiatycze. Miodobranie w miejskiej pasiece. Pszczoły spisały się na medal We wtorek w miejskiej pasiece w Siemiatyczach odbyło się trzecie miodobranie tego roku. Siemiatyckie pszczoły wyprodukowały już dziesiątki litrów pysznego miodu.

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Donald Tusk w Białymstoku. W amfiteatrze przy podlaskiej operze. Na spotkanie z premierem zapraszają prezydent, wojewoda i marszałek Dzień: 24 maja 2024 roku. Godz. 17. Miejsce: amfiteatr przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzenie: otwarte spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. W przededniu wydarzenia zapraszali na nie wspólnie prezydent Białegostoku, wojewoda podlaski i marszałek województwa.

📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia.

📢 Tak mieszka Marcin Korcz. Zobacz, jak żyje na co dzień gangster Mario z „Na dobre i na złe”. Wyjątkowy dom Marcina Korcza – galeria zdjęć Marcin Korcz to popularny aktor, który wciela się w rolę groźnego przestępcy w serialu „Na dobre i na złe”. Serialowy mąż lekarki Blanki mieszka w sercu stolicy, gdzie ma liczne zobowiązania zawodowe. Zobacz, gdzie spędza wolne chwile gangster Mario. Tak żyje Marcin Korcz. 📢 W sobotę najważniejszy mecz w historii Jagiellonii, a już dziś Białystok przybrał żółto-czerwone barwy To będzie najważniejszy mecz Jagiellonii w historii. W sobotę o godzinie 17.30 podopieczni trenera Adriana Siemieńca na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej zagrają z Wartą Poznań. Jeżeli wygrają, to nie oglądając się na wynik spotkania Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław, zostaną mistrzami Polski. Z okazji meczu Białystok już przybrał żółto-czerwone barwy.

📢 Burmistrz Sokółki podejrzana o korupcję. Warunkowo może wyjść z aresztu. Prokurator składa zażalenie i blokuje "kaucję" Burmistrz Sokółki Ewa K. to jedna z 16 osób podejrzanych w dużym śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym korupcji. W aferę mają być zamieszani też inni samorządowcy oraz prezes spółki z sektora budownictwa infrastrukturalnego i energetyki. Sąd częściowo uwzględnił wniosek śledczych o areszt dla K. Kobieta nie będzie mogła na razie sprawować funkcji burmistrza, ale - jeśli wpłaci 70 tys. zł poręczenia - może wyjść na wolność. Na razie pozostaje w celi.

📢 Groźne zderzenie na drodze ekspresowej. Dwa auta do kasacji Patrząc na zdjęcia aż nie chce się wierzyć, że w wyniku zderzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. 📢 Uroczysta konferencja z okazji 30-lecia Biebrzańskiego Parku Narodowego Największy Park Narodowy w Polsce ma 30 lat. Biebrzański Park Narodowy (BbPN) w ramach jubileuszu organizuje w dniach 23-24 maja 2024 w Goniądzu konferencję popularnonaukową pn. „30 lat dla ochrony przyrody – Biebrzański Park Narodowy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.

📢 Ćwiczenia służb Sarex-24. W okolicach Suwałk "awaryjnie lądował" wojskowy śmigłowiec Mi-2. Zobacz relację Blisko 150 osób z różnych służb brało udział w środowych (22.05) manewrach w okolicy Suwałk. W ramach Sarex-24 ćwiczono reagowanie kryzysowe na wypadek awaryjnego lądowania wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. W działania poszukiwawczo-ratownicze zaangażowano też litewskie siły powietrzne. 📢 Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Troje dzieci i czworo dorosłych z Białegostoku, podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazało Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z herbem papieskim. Wydarzenie ma związek z Dziecięcą Ultrą, sektorem kibicujących Jagiellonii dzieci na meczu o mistrza Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Dzieci poprosiły o błogosławieństwo papieża, z okazji Pierwszych Światowych Dni Dzieci, które odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja br. na stadionie Olimpico w Rzymie.

📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Przed meczem Jagiellonia - Warta. Kapitan Jagi Taras Romanczuk: Dla takich chwil gra się w piłkę nożną To już końcowe odliczanie. 25 maja, o godz. 17.30 Jagiellonia rozegra najważniejszy mecz w swojej liczącej 104 lata historii. Stawką potyczki z Wartą Poznań jest mistrzostwo Polski. Stanie się tak, jeśli białostoczanie wygrają, lub jeśli zdobędą tyle samo, bądź więcej punktów niż Śląsk Wrocław, który zmierzy się w Częstochowie z Rakowem. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Kibice ruszyli do Fan Shopów. 45 minut trwała sprzedaż okazjonalnych koszulek Jagiellonii Z okazji meczu, który zadecyduje o mistrzostwie Polski Jagiellonia - Warta Poznań klub przygotował dla fanów okazjonalne koszulki nawiązujące do tych, które nosili fani 17 lat temu, gdy Żółto-Czerwoni awansowali po raz trzeci do ekstraklasy. Koszulki firmy "Kappa" na przodzie mają napis "Cały Białystok z Jagiellonią".

📢 43. Rajd Suwalski. Załogi z całej Polski konkurowały na ulicach Suwałk. Zobacz zdjęcia Tomasz Jurkun i Oskar Olszewski zwycięzcami zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 43. Rajdu Suwalskiego. Motoryzacyjne święto zorganizował Automobilklub Suwałki. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Włamanie na konto. Mieszkaniec regionu z groźbą surowej kary, bo płacił za zakupy skradzioną kartą Nawet 10 lat więzienia grozi 49-latkowi, który kradzioną kartą bankomatową zrobił za niecałe 90 zł zakupy w sklepach w Augustowie. Przepisy traktują to jak kradzież w włamaniem na konto i przewidują za to przestępstwo surową karę. Mieszkaniec pow. augustowskiego usłyszał już zarzuty.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada.

📢 Najbardziej poszukiwane zawody w województwie podlaskim. Tych pracowników brakuje na Podlasiu Szukasz pracy, albo chcesz się przebranżowić? Warto wiedzieć, w jakich zawodach są poszukiwani pracownicy w województwie podlaskim w 2024 roku. Zobacz, w jakich zawodach jest praca, kogo brakuje na rynku, którzy specjaliści najszybciej znajdą pracę w województwie podlaskim. A w jakich zawodach jest stabilnie? Zobacz w naszej galerii listę zawodów deficytowych 2024 w Podlaskiem. 📢 Łomżyńscy policjanci rozbili gang oszustów, którzy sprzedawali nieistniejące samochody. Straty szacowane są na ponad milion złotych To miały być samochody klasy premium. Klienci wpłacali 20 proc. zaliczki, a oferent znikał. Tak wyglądał w sieci handel fikcyjnymi autami. Pokrzywdzone są osoby z całej Polski, w tym Podlaskiego, a straty sięgają ponad 1 mln zł. Proceder ukrócili łomżyńscy policjanci. W środę (22.05) poinformowali o zatrzymaniu 11 podejrzanych o oszustwa i inne przestępstwa, tym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

📢 Więzienia w województwie podlaskim. Tam osadzeni odbywają kary. Zobacz, jak wyglądają od środka zakłady karne i areszty śledcze w regionie W województwie podlaskim jest sześć placówek, w których osoby osadzone odbywają kary lub czekają na procesy. Zobaczcie, gdzie i za jakie przestępstwa można trafić, gdzie kary odbywają kobiety, a gdzie mężczyźni. Ile osób mogą przyjąć na raz podlaskie więzienia? Te i inne informacje znajdziecie w naszym materiale. 📢 Zawyki-Doktorce, czyli 1,5 km fragment drogi powiatowej z nowym asfaltem Mieszkańcy i turyści mogą już jeździć wyremontowaną drogą powiatową z miejscowości Zawyki do miejscowości Doktorce. To 1,5-kilometrowy odcinek z nawierzchnią z betonowego asfaltu. W jej uroczystym otwarciu wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i policji. 📢 Nowa Rada Nadzorcza odwołała prezesa PKS Nova. Jest już nowy prezes tej spółki Wybrana w zeszłym tygodniu Rada Nadzorcza PKS Nova w Białymstoku odwołała (21.05) prezesa spółki Marcina Doliasza. Jego miejsce zajął człowiek z branży, czyli Zbigniew Wojno, który był dyrektorem ds. technicznych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Białymstoku.

📢 Święto Apostoła Jana Teologa w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu Cerkiew prawosławna 21 maja świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Tego dnia supraska parafia w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu obchodziła swoje święto – pamięć patrona jednej z monasterskich cerkwi - św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. 📢 Festyn historyczny „Ziemia Czyżewska pamięta… W hołdzie Powstańcom Styczniowym” w Czyżewie Na Targowisku Miejskim w Czyżewie odbył się wyjątkowy Festyn Historyczny „Ziemia Czyżewska pamięta… W hołdzie Powstańcom Styczniowym”. Był pokaz rekonstrukcyjny z udziałem Szwadronu Kawalerii 10. Pułku Ułanów Litewskich, pokaz umiejętności jazdy konnej i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

📢 Tomasz Musiuk, wicedyrektor szpitala w Hajnówce: Pacjentów z granicy mamy coraz więcej Pamiętam kilka przypadków dzieci, które rzeczywiście trafiły do nas bez żadnych opiekunów. Staraliśmy się wtedy jakimiś drogami - aktywiści, którzy pomagają na granicy, również w to się włączali – żeby ich rodziny odnaleźć. Częściej jednak przywożone są do nas osoby na granicy dojrzałości, kiedy nie do końca wiadomo na pierwszy rzut oka, czy to jest dziecko, czy dorosły. I dopiero później, podczas rozmów, dociekania, dowiadujemy się, że to są dzieci - mówi dr n. med. Tomasz Musiuk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Hajnówce

📢 Zaginął mieszkaniec Sokółki. Policja poszukuje zaginionego Policja w Sokółce poszukuje 44-latka. Mężczyzna we wtorek 21 maja 2024 roku wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. 📢 Burmistrz Sokółki Ewa K. z zarzutami o charakterze korupcyjnym. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym [AKTUALIZACJA] Burmistrz Sokółki Ewa K. usłyszała zarzuty. Nie znamy jeszcze ich treści, ale już wiadomo, że dotyczą szeroko rozumianej korupcji. Dziś mija 48 godzin od zatrzymania burmistrz przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Niewykluczone jednak, że w areszcie spędzi także najbliższe tygodnie, bo prokuratura zawnioskowała o areszt tymczasowy. Aktualnie sprawę rozpatruje Sąd Rejonowy w Białymstoku. 📢 Kultowe samochody ciężarowe na sprzedaż. Sprawdź ile trzeba zapłacić za Stary, Jelcze czy Kamazy Stary, Jelcze, Kamazy to samochody ciężarowe, które były ważnym elementem polskiej motoryzacji. Przyczyniały się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i transportu. Są one również często wspominane z sentymentem przez entuzjastów motoryzacji w Polsce. Zobacz, ile obecnie trzeba za nie zapłacić.

📢 Dzień matki 2024. Tak wyglądają mamy polskich gwiazd. Zobaczcie GALERIĘ Już wkrótce Dzień Matki 2024. Z tej okazji, wiele gwiazd polskiego show-biznesu dzieli się wizerunkiem swoich pięknych mam w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wyglądają mamy polskich celebrytów! 📢 Do kiedy wystawiane są oceny końcowe w szkole? Czy nauczyciel może odmówić poprawy oceny? Zakończenie roku i wakacje wkrótce! Wystawianie ocen to kwestia, która interesuje zarówno uczniów, jak i rodziców. Ci pierwsi chcą mieć czas, by uzyskać jak najlepszy wynik końcowy edukacji, a ci drudzy często wynagradzają swoje pociechy za ciężką pracę. Dodatkowo wielu zastanawia się, czy po wystawieniu ocen można już nie chodzić do szkoły. Jaki zatem jest termin wystawiania ocen na koniec roku szkolnego w 2024 roku? Ich średnia jest szczególnie istotna dla ósmoklasistów, gdyż oceny są punktowane, co przekłada się na wynik rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Sprawdź, do kiedy muszą być wystawione oceny proponowane i końcowe.

📢 Ćwiczenia Sarex-24. Wojsko i inne służby testują reagowanie kryzysowe. Są też w Podlaskiem Katastrofa cywilnego samolotu w Czerwonym Borze i awaryjne lądowanie wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. To dwa z czterech epizodów poszukiwawczo-ratowniczych zaplanowanych w różnych częściach Polski ramach ćwiczeń Sarex-24. W środę (22.05) w przestrzeni powietrznej w rejonie Suwałk operować będą polskie i litewskie śmigłowce wojskowe. Manewry z udziałem m.in. żołnierzy, strażaków, policjantów i terytorialsów, zorganizowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Te kwiaty wyglądają wspaniale, a to... czosnek. Ozdobią ogród i są łatwe w uprawie. Polecam ozdobne gatunki o kwiatach jak kule Czosnek ozdobny ma sporo gatunków, uprawianych ze względu na kwiaty. Są one piękne, ale dość zróżnicowane. Polecamy czosnek olbrzymi i podobne do niego gatunki, które mają duże, kuliste kwiaty. Podpowiadamy, jakie gatunki wybrać i jak uprawiać te czosnki ozdobne.

📢 Sanktuaria katolickie na Podlasiu przyciągają tłumy wiernych. Sprawdź jak wyglądają i jaką mają historię. Część II - Diecezja Łomżyńska Na Podlasiu znajduje się wiele miejsc kultu, do których wierni kościoła katolickiego udają się z podziękowaniami lub z prośbami o pomoc. Do tych miejsc ludzie często pielgrzymują licząc na cud. Przedstawiamy listę sanktuariów Diecezji Łomżyńskiej. 📢 Tłumy na koncercie chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Zobacz kto był na występie i posłuchaj wyjątkowego chóru z Serbii (część 1) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wyjątkowy koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Przed słuchaczami zaprezentowało się 9 chórów, w tym goście z Serbii, laureaci Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Cerkiew prawosławna czci pamięć Świętego Jana Teologa. Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą Dzisiaj (21.05) Cerkiew prawosławna świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Zobacz jak wyglądały uroczystości w najdalej wysuniętej cerkwi prawosławnej na wschód Polski w Mostowlanach 📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 33. rocznicę powstania formacji Uroczysty apel, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, aktów mianowania i wyróżnień. Tak we wtorek (21.05) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku świętowano 33. rocznicę powołania formacji. W uroczystości, prócz pograniczników i przedstawicieli innych służb mundurowych, wzięli udział m.in. wojewoda i marszałek podlaski, metropolita białostocki oraz prezydent Białegostoku i rodziny funkcjonariuszy.

📢 Burmistrz Sokółki wśród szesnastu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Burmistrz Sokółki została zatrzymana w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W ramach tej samej akcji CBA zatrzymało również 15 innych osób. Z informacji, które udało się zdobyć, wynika, że śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące sprawy mają być ujawnione najwcześniej w środę po południu. 📢 Duży pożar garaży. Płomienie ognia rozświetliły noc w Ełku. Zobacz zdjęcia pożaru Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 maja w Ełku, gdzie paliły się garaże. Strażacy zostali poinformowani o wybuchu pożaru koło godziny 23. Ogień objął sporą część budynku garażowego, cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie.

📢 Jagiellonia - Warta. 22 tysiące na trybunach, koncert Zenka Martyniuka, wielkie emocje na stadionie i telebim na Rynku Kościuszki! To bardzo dobra wiadomość dla kibiców, którzy nie dostali biletów na zamykający sezon PKO mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Fani poczują atmosferę piłkarskiego święta na Rynku Kościuszki, gdzie stanie telebim i będzie można wspólnie obejrzeć batalię Żółto-Czerwonych o mistrzostwo Polski. 📢 32 osoby zasiliły szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz zdjęcia z uroczystego ślubowania We wtorek 21 maja w szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wstąpiło 32 nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ślubowanie i mianowania odbyły się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. 📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej

📢 Ułani z 10. Pułku Ułanów Litewskich dali popis w Czyżewie W niedzielę (19 maja) na Targowisku Miejskim w Czyżewie odbył się festyn historyczny pt. "Ziemia Czyżewska pamięta... W hołdzie Powstańcom Styczniowym" w ramach Programu Dotacyjnego Biura "Niepodległa" "Powstanie Styczniowe 1863-1864". Ułani z Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich zaprezentowali się w pokazie rekonstrukcyjnym 📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych. 📢 Najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce. Tak wygląda luksus na kółkach Przyczepa kempingowa to najlepszy sposób na wakacje bez konieczności wynajmowania drogiego pokoju hotelowego. W Polsce można kupić bardzo luksusowe przyczepy, ale niestety jest to spory wydatek. Przedstawiamy jakie są ceny i jak prezentują się najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Duży pożar gospodarstwa w Kukowie. Ponad stu strażaków w akcji W niedzielę wieczorem miał miejsce duży pożar w gospodarstwie w Kukowie (powiat augustowski). W akcji brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej 📢 Siemiatycka plenerowa majówka. Były tańce i dobra zabawa W niedzielę odbyła się kolejna edycja siemiatyckiej, plenerowej majówki. Na Skwerze Artystów, przy ulicy 11 Listopada, zebrali się mieszkańcy Siemiatycz, by wspólnie spędzić czas, cieszyć się sztuką i uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów zaprezentował nowy wizerunek i zdradził ile ma traktorów Bogdan z Borowskich Ciborów opublikował kolejny film na swoim kanale youtube. Okazją był zakup nawozów przez bohatera serialu Rolnicy. Podlasie. Rolnik pokazał się w innym wizerunku, a także trochę opowiedział o swoim gospodarstwie.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego 📢 28. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza odbyły się w Mońkach i Białymstoku. Rolnikom wręczono medale Tegoroczne Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza trwały dwa dni. W sobotę odbywały się w Mońkach, natomiast główne uroczystości w niedzielę, w kościele p. w. Ducha Świętego w Białymstoku, gdzie medalami uhonorowane zostały osoby za szczególne Zasługi w Rolnictwie oraz zasłużone w szerzeniu kultu Patrona Rolników. 📢 Kultowy film Znachor na Podlasiu. Tak teraz wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zdjęcia zrealizowano w naszym regionie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Piknik z Żubrami w Kopnej Górze. Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Żubrów i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia Wczoraj (18.05) w Kopnej Górze odbyła się wyjątkowa impreza. W ramach obchodów 100-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zorganizowano Piknik z Żubrami. Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji. 📢 21. Półmaraton Hajnowski za nami. Pobiegło ponad 200 zawodników W sobotę (18 maja) odbył się 21. Półmaraton Hajnowski. Na starcie stanęło ponad 200 zawodników z całej Polski. Jako pierwszy na mecie pojawił się Andrzej Starżyński z Końskowoli, pierwszą kobietą była Aleksandra Niwińska reprezentująca Błonie. 📢 Archiwalne zdjęcia z regionu - Konstanty Kuźmin fotograf starego Gródka. Znajdź siebie i swoich bliskich na starych fotografiach Zdjęcia to fantastyczne medium, które pozwala nam wrócić do przeszłości, ożywić minione czasy. Obecnie każdy robi zdjęcia, lepsze lub gorsze, ale kiedyś fotograf to była postać wyjątkowa. Jedną z nich był urodzony na początku XX wieku Konstanty Kuźmin, który z umiłowaniem dokumentował swoje otoczenie. Zobacz jego zdjęcia z Gródka i okolic, a nich mnóstwo twarzy i emocji.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 Rolnicy. Podlasie. Na gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz praca wre. Mimo nerwowej atmosfery bracia Onopiuk wykonali niełatwe zadanie Okres wiosenno-letni to na gospodarstwie pracowity czas. Podobnie jest w Plutyczach u popularnych rolników Gienka i Andrzeja, bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Jarek Onopiukowie sadzili tym razem ziemniaki. Jak zwykle między braćmi panowała nerwowa, ale przez to zabawna atmosfera, dodatkowo Andrzeja zaatakował ... komar.

📢 Pożar lasu przy granicy z Białorusią. Ponad 100 strażaków walczyło z żywiołem na obszarze 10 hektarów. Zobacz zdjęcia z miejsca pożaru Wczoraj (17.05) doszło do niezwykle groźnego pożaru w najbliższej okolicy Puszczy Białowieskiej. Płonął las w rejonie miejscowości Jelonka między Kleszczelami a Hajnówką na obszarze około 10 hektarów. Z żywiołem walczyło ponad 30 zastępów straży pożarnej z trzech ościennych powiatów. 📢 Nowa oczyszczalnia ścieków wybudowana dla Grupy MLEKOVITA otwarta. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto. Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek 17 maja na terenie zakładu produkcyjnego Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. Otwarcie nowego obiektu stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej zakładu oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Realizacją zadania była firma SEEN Technologie. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto.

📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy. 📢 Przebudowa rynku w Supraślu. Jak wyglądają prace i co się zmienia? Zobacz najnowsze zdjęcia Prace trwają i zmienia się rynek w Supraślu: powstaje nowa nawierzchnia, zakładane są nowe ścieżki dla pieszych. I co ważne, drzewa zostają. 📢 Rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" Poniedziałkowym Koncertem Inauguracyjnym rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" odbywający się w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Festiwal otworzył Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski - Sawa, a w inauguracji (13.05) uczestniczyli m.in. wiceministrowie Jacek Protas i Stefan Krajewski, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, wojewoda Jacek Brzozowski oraz samorządowcy z regionu.

📢 Dramatyczny pożar w Szpakowie. Trwa akcja pomocy na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poparzonego gospodarza. Zdjęcia z pożaru Dramatyczny pożar w Szpakowie. Ogień strawił budynki gospodarcze, gdzie składowana była słoma, siano, zboże. W pożarze zginęły zwierzęta, a gospodarz chcąc ratować swój dobytek, sam doznał poparzeń i obecnie leży w szpitalu. Trwa zbiórka na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poszkodowanego mężczyzny. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Memy o rolnikach. I śmiesznie i gorzko. Tak internauci komentują życie i pracę rolników. Zobacz memy i śmieszne obrazki Memy, czyli rolnicy okiem internautów. Co myślą o ich pracy? Rolnicy nie pozostają obojętni, też tworzą śmieszne obrazki. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze memy. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Nowy Klub Seniora+ w Kobylinie-Borzymach oficjalnie otwarty. Seniorzy zyskali nowe miejsce do spotkań W czwartek 9 maja miało miejsce oficjalne otwarcie działalności Klubu Seniora+ w Kobylinie-Borzymach. Gmina na utworzenie placówki otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł. Teraz seniorzy z gminy Kobylin-Borzymy mają miejsce, gdzie będą mogli się spotykać i rozwijać swoje pasje. 📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł. 📢 Slow life po podlasku. Zwykły, wiosenny dzień na podlaskiej wsi 20 lat temu Pływające krowy, nieśpieszny wypad na ryby i długie rozmowy na ławeczkach przed domem. Takie podlaskie znamy bardzo dobrze. Tutaj czas płynie jakby wolniej. Zupełnie niechcący mieszkańcy regionu wyprzedzili obowiązujące dziś trendy mówiące, że należy cenić swój czas i z wieloma rzeczami się nie spieszyć. Zobaczcie jak wyglądał zwykły wiosenny dzień w naszym regionie 20 lat temu. Czy naprawdę tak wiele się zmieniło?

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku.

📢 Przysięga Wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Białymstoku 28.04.2024. Zobacz zdjęcia 91 elewów 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego złożyło w niedzielę 28 kwietnia 2024 w Białymstoku przysięgę wojskową Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Był uroczysty apel i parada wojskowa. A na zakończenie grochówka dla wszystkich. Zobacz zdjęcia z uroczystej przysięgi. 📢 Uroczyste pożegnanie maturzystów w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszic Wysokie Mazowieckie zakończyli swoją edukację. Uroczyste pożegnanie było okazją do wręczenia świadectw i nagród.

📢 MISTRZOWIE AGRO Głosowanie w etapie wojewódzkim rozpoczęte! Sprawdź, kto ma szansę na awans do wielkiego finału Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 Tak mieszka Tomasz Oświeciński. Słynny "STRACHU" pokazuje swój dom. Co za wnętrza! Tomasz Oświeciński zaczynał karierę aktorską ponad 20 lat temu w "Klanie", ale sławę zdobył dzięki rolom twardych mężczyzn w filmach Patryka Vegi. Dziś jest gwiazdą serialu "Dzielnica Strachu" i dumnym ojcem córki Mai. Razem z partnerką mieszkają od kilku lat w ładnym domu pod Warszawą. Zobacz, jak wyglądają wnętrza i ogród rodziny Oświecińskich.

📢 Te słowa zrozumieją tylko rodowici Podlasianie! Oto 22 wyrazy, które znają tylko mieszkańcy Podlasia i okolic [LISTA] Oto słowa, które zrozumieją tylko rodowici Podlasianie. Język, którego używamy na Podlasiu jest mieszanką wpływów białoruskich, litewskich, rosyjskich. Część uległa przeobrażeniu. Inne z kolei dalej funkcjonują w naszym języku. Zobaczcie 22 wybrane!

📢 Studniówka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Maturzyści z ZSCKR bawili się w Kumiale Absolwenci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie właśnie przekroczyli symboliczny próg dorosłości, przygotowując się do zbliżającego się egzaminu dojrzałości, który odbędzie się za sto dni. Za nimi studniówka, ich pierwszy bal 📢 Najmłodsze podlaskie miasta. Te miejscowości uzyskały prawa miejskie w XX i XXI wieku. Niektóre zyskały te miano kilka lat temu! Miasto, to brzmi dumnie. Na te miano trzeba jednak czasami poczekać nawet kilkaset lat. Niektóre z podlaskich miast uzyskały prawa miejskie dopiero kilka lat temu. Oto lista miejscowości z województwa podlaskiego, które w poczet miast weszły dopiero w ostatnim stuleciu. Nazywamy je najmłodszymi miastami w województwie podlaskim.

📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk. 📢 Ludzie, co to było! Światowe gwiazdy po sylwestrze na Podlasiu. Łatwo nie jest. Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki 01.01.2024 Co by się stało, gdyby światowe gwiazdy odwiedziły w sylwestra Podlasie? Zdaniem internautów na pewno sporo by się zmieniły. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie.

📢 Życzenia dla mamy. Najpiękniejsze kartki i wierszyki na Dzień Matki [SMS, Facebook, Twitter] Najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki 2023. Mamy gotowe życzenia, wierszyki SMS. Piękne wierszyki SMS, krótkie, wesołe, zabawne, poważne życzenia dla mamy. Skopiuj i wyślij na aplikacji Messenger, Facebook oraz jako SMS. Najpiękniejsze i najlepsze życzenia na Dzień Matki 2023 dostępne w internecie. 📢 Ponad 4 tysiące najmłodszych fanów na Młodej Ultrze kibicowała Jagiellonii (zdjęcia) Na spotkaniu Jagiellonii Białystok z Cracovią zadebiutowała Młoda Ultra. Ponad cztery tysiące najmłodszych kibiców zasiadło za bramką z prawej strony boiska vis a vis dorosłej Ultry. Od początku spotkania fani z Młodej Ultry mocno dopingowali piłkarzy Jagiellonii, którzy zremisowali z Cracovią 1:1 i już na 100 procent utrzymali się w ekstraklasie.

📢 Największe wsie w województwie podlaskim. Zobacz ranking TOP 20 (zdjęcia) W województwie podlaskim jest 3 277 wsi, ale które z nich mają najwięcej mieszkańców? Sprawdziliśmy!

📢 Święto parafii. Potrójny jubileusz w Mostowlanach [ZDJĘCIA, WIDEO] 30 sierpnia 2020 roku w Mostowlanach odbyła się wyjątkowa uroczystość, a była ona związana z 480-leciem powstania prawosławnej parafii. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z lutego 1540 roku. 📢 Siatkarskie WAGs: Piękniejsza strona Ślepska Malow Suwałki. Poznajcie żony i dziewczyny siatkarzy Ślepska [ZDJĘCIA] Siatkarze Ślepska Malow Suwałki zachwycają grą w PlusLidze, gdzie w debiutanckim sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej zajęli dziewiąte miejsce. Wspierani są przez tysiące kibiców i przede wszystkim swoje żony i dziewczyny. ZOBACZCIE, kogo można spotkać na meczach suwalskiej drużyny. 📢 Miss Polonia Nastolatek 2013. Kandydatki z województwa podlaskiego (zdjęcia) Najmłodsze mają zaledwie 14 lat, najstarsze - za kilka tygodni będą świętowały 18. urodziny. Jednak, bez względu na wiek, wszystkie marzą o koronie najpiękniejszej. Zobacz kandydatki do tytułu najpiękniejszej nastolatki.

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces