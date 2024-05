Prasówka 25.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta”?

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Donald Tusk w Operze. Rozmawiał z białostoczanami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Ełk. Przebudowany wiadukt znacznie usprawni ruch w mieście Ul. Suwalska, jedno z najważniejszych skrzyżowań dróg z torami w Ełku, jest już przejezdna. Nowy wiadukt kolejowy i znajdujący się pod nim tunel drogowy oraz zmodernizowane skrzyżowanie z ul. Słoneczną umożliwiają bezpieczną komunikację z centrum miasta do os. Zatorze. 📢 AI pokazała polskiego policjanta, księdza, nauczycielkę, ale to budowlaniec zaskakuje. Sztuczna inteligencja pokonana przez polityka Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć rozmaite grafiki, ale tym razem zaciekawiło mnie, jak AI widzi Polaków w określonych zawodach. Kilka z odpowiedzi okazało się zaskakujących, jak choćby pracownik budowy, kierowca czy polityk, ale ten ostatni to już prawie osobna historia. Zobacz jaką wizję polskich zawodów ma AI i czy poradziła sobie z zadaniem. 📢 Po zawieszeniu w prawach członka PiS. Krzysztof Jurgiel odnosi się do zarzutów Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina Czuję się skrzywdzony i potraktowany niesprawiedliwie – tak o zawieszeniu w prawach członka PiS mówi europoseł Krzysztof Jurgiel. Dostał rykoszetem za nieudolność Jacka Sasina, a to regionalny lider powinien brać odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Podlaskiem.

📢 Kradzież rozbójnicza w Suwałkach. Rabusie uciekli ze sklepu z perfumami, po drodze pobili ochroniarza Do 10 lat więzienia grozi 33-latkowi i jego o 3 lata starszemu wspólnikowi podejrzanym o dokonanie kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów w Suwałkach. Ich łupem padły flakony perfum, a ofiarą - ochroniarz, który usiłował zatrzymać uciekających złodziei. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. 📢 Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki W czwartek 23 maja w wieku 57 lat zmarł dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. To znany i lubiany wśród studentów wykładowca i pracownik naukowy UwB.

📢 Dr Anna Nikitiuk ze Zwodzieckich bada podlaską gwarę. Chodzi od domu do domu i rozmawia z ludźmi "po swojomu" Dr Anna Nikitiuk ze Zwodzieckich (pow. hajnowski) jest wielką pasjonatką gwar pogranicza polsko-białoruskiego. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo i współpracuje z Polską Akademią Nauk. Obecnie prowadzi badania dotyczące różnorodności podlaskiej mowy, a ich wyniki zaprezentuje na Uniwersytecie Cambridge.

📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Wartą. Rzucają do boju wszystko, co najlepsze Pozostajemy wierni naszemu podejściu, że liczy się tylko najbliższy mecz. Widzimy, dokąd to nas doprowadziło - mówi przed spotkaniem ostatniej, 34. kolejki PKO Ekstraklasy z Wartą Poznań trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec. Sytuacja kadrowa Żółto-Czerwonych jest bardzo dobra i wszystko wskazuje na to, że lider na decydujący o mistrzostwie Polski mecz rzuci do walki prawie wszystko, co najlepsze. 📢 Kultowe samochody ciężarowe na sprzedaż. Sprawdź ile trzeba zapłacić za Stary, Jelcze czy Kamazy Stary, Jelcze, Kamazy to samochody ciężarowe, które były ważnym elementem polskiej motoryzacji. Przyczyniały się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i transportu. Są one również często wspominane z sentymentem przez entuzjastów motoryzacji w Polsce. Zobacz, ile obecnie trzeba za nie zapłacić.

📢 Kultowy film Znachor kręcono na Podlasiu. Tak wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zobacz, jak wyglądają obecnie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Życzenia dla mamy. Najpiękniejsze kartki i wierszyki na Dzień Matki. Zobacz gotowe teksty do wysłania SMS, messenger, whatsapp Najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki 2024. Mamy gotowe życzenia, wierszyki SMS. Piękne wierszyki SMS, krótkie, wesołe, zabawne, poważne życzenia dla mamy. Skopiuj i wyślij na aplikacji Messenger, Facebook oraz jako SMS. Najpiękniejsze i najlepsze życzenia na Dzień Matki 2024 dostępne w internecie. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów poszedł w internety. Rolnik publikuje filmy, ostatnio zdradził ile ma traktorów Bogdan z Borowskich Ciborów to jeden z uczestników popularnego programu Rolnicy. Podlasie. Właśnie opublikował kolejny film na swoim kanale youtube. Okazją był zakup nawozów przez bohatera serialu emitowanego na Fokus TV. Rolnik pokazał się w innym wizerunku, a także trochę opowiedział o swoim gospodarstwie.

📢 Sławne matki i ich popularne córki. Te kobiety łączą nie tylko więzy krwi. Zobacz gwiazdy, które poszły w ślady swoim mam Krystyna Loska, Magda Gessler, czy Anna Jantar to kobiety, które są lub były bardzo lubiane. Łączy je jeszcze jedna kwestia - mają córki, które są równie popularne co one. Poznaj znane gwiazdy, które wybrały taką samą ścieżkę zawodową, co ich mamy. 📢 Zapachowe wspomnienia PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment pozostał do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Donald Tusk w Białymstoku. W amfiteatrze przy podlaskiej operze. Na spotkanie z premierem zapraszają prezydent, wojewoda i marszałek Dzień: 24 maja 2024 roku. Godz. 17. Miejsce: amfiteatr przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzenie: otwarte spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. W przededniu wydarzenia zapraszali na nie wspólnie prezydent Białegostoku, wojewoda podlaski i marszałek województwa. 📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia.

📢 Tak mieszka Marcin Korcz. Zobacz, jak żyje na co dzień gangster Mario z „Na dobre i na złe”. Wyjątkowy dom Marcina Korcza – galeria zdjęć Marcin Korcz to popularny aktor, który wciela się w rolę groźnego przestępcy w serialu „Na dobre i na złe”. Serialowy mąż lekarki Blanki mieszka w sercu stolicy, gdzie ma liczne zobowiązania zawodowe. Zobacz, gdzie spędza wolne chwile gangster Mario. Tak żyje Marcin Korcz.

📢 Regionalny Puchar Polski. Wigry Suwałki zdemolowały Ruch Wysokie Mazowieckie. Rezerwy Jagi przegrały z Olimpią Zambrów W finale Regionalnego Pucharu Polski zagrają drużyny Wigier Suwałki i Olimpii Zambrów. Wigry Suwałki rozbiły w półfinale Ruch Wysokie Mazowieckie 7:0, a Olimpia Zambrów pokonała Jagiellonię II Białystok 2:1. 📢 W sobotę najważniejszy mecz w historii Jagiellonii, a już dziś Białystok przybrał żółto-czerwone barwy To będzie najważniejszy mecz Jagiellonii w historii. W sobotę o godzinie 17.30 podopieczni trenera Adriana Siemieńca na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej zagrają z Wartą Poznań. Jeżeli wygrają, to nie oglądając się na wynik spotkania Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław, zostaną mistrzami Polski. Z okazji meczu Białystok już przybrał żółto-czerwone barwy. 📢 Burmistrz Sokółki podejrzana o korupcję. Warunkowo może wyjść z aresztu. Prokurator składa zażalenie i blokuje "kaucję" Burmistrz Sokółki Ewa K. to jedna z 16 osób podejrzanych w dużym śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym korupcji. W aferę mają być zamieszani też inni samorządowcy oraz prezes spółki z sektora budownictwa infrastrukturalnego i energetyki. Sąd częściowo uwzględnił wniosek śledczych o areszt dla K. Kobieta nie będzie mogła na razie sprawować funkcji burmistrza, ale - jeśli wpłaci 70 tys. zł poręczenia - może wyjść na wolność. Na razie pozostaje w celi.

📢 Groźne zderzenie na drodze ekspresowej. Dwa auta do kasacji Patrząc na zdjęcia aż nie chce się wierzyć, że w wyniku zderzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. 📢 Uroczysta konferencja z okazji 30-lecia Biebrzańskiego Parku Narodowego Największy Park Narodowy w Polsce ma 30 lat. Biebrzański Park Narodowy (BbPN) w ramach jubileuszu organizuje w dniach 23-24 maja 2024 w Goniądzu konferencję popularnonaukową pn. „30 lat dla ochrony przyrody – Biebrzański Park Narodowy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska. 📢 Ćwiczenia służb Sarex-24. W okolicach Suwałk "awaryjnie lądował" wojskowy śmigłowiec Mi-2. Zobacz relację Blisko 150 osób z różnych służb brało udział w środowych (22.05) manewrach w okolicy Suwałk. W ramach Sarex-24 ćwiczono reagowanie kryzysowe na wypadek awaryjnego lądowania wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. W działania poszukiwawczo-ratownicze zaangażowano też litewskie siły powietrzne.

📢 Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Troje dzieci i czworo dorosłych z Białegostoku, podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazało Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z herbem papieskim. Wydarzenie ma związek z Dziecięcą Ultrą, sektorem kibicujących Jagiellonii dzieci na meczu o mistrza Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Dzieci poprosiły o błogosławieństwo papieża, z okazji Pierwszych Światowych Dni Dzieci, które odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja br. na stadionie Olimpico w Rzymie. 📢 Przed meczem Jagiellonia - Warta. Kapitan Jagi Taras Romanczuk: Dla takich chwil gra się w piłkę nożną To już końcowe odliczanie. 25 maja, o godz. 17.30 Jagiellonia rozegra najważniejszy mecz w swojej liczącej 104 lata historii. Stawką potyczki z Wartą Poznań jest mistrzostwo Polski. Stanie się tak, jeśli białostoczanie wygrają, lub jeśli zdobędą tyle samo, bądź więcej punktów niż Śląsk Wrocław, który zmierzy się w Częstochowie z Rakowem.

📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada. 📢 Najbardziej poszukiwane zawody w województwie podlaskim. Tych pracowników brakuje na Podlasiu Szukasz pracy, albo chcesz się przebranżowić? Warto wiedzieć, w jakich zawodach są poszukiwani pracownicy w województwie podlaskim w 2024 roku. Zobacz, w jakich zawodach jest praca, kogo brakuje na rynku, którzy specjaliści najszybciej znajdą pracę w województwie podlaskim. A w jakich zawodach jest stabilnie? Zobacz w naszej galerii listę zawodów deficytowych 2024 w Podlaskiem.

📢 Więzienia w województwie podlaskim. Tam osadzeni odbywają kary. Zobacz, jak wyglądają od środka zakłady karne i areszty śledcze w regionie W województwie podlaskim jest sześć placówek, w których osoby osadzone odbywają kary lub czekają na procesy. Zobaczcie, gdzie i za jakie przestępstwa można trafić, gdzie kary odbywają kobiety, a gdzie mężczyźni. Ile osób mogą przyjąć na raz podlaskie więzienia? Te i inne informacje znajdziecie w naszym materiale.

📢 Zawyki-Doktorce, czyli 1,5 km fragment drogi powiatowej z nowym asfaltem Mieszkańcy i turyści mogą już jeździć wyremontowaną drogą powiatową z miejscowości Zawyki do miejscowości Doktorce. To 1,5-kilometrowy odcinek z nawierzchnią z betonowego asfaltu. W jej uroczystym otwarciu wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i policji. 📢 Święto Apostoła Jana Teologa w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu Cerkiew prawosławna 21 maja świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Tego dnia supraska parafia w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu obchodziła swoje święto – pamięć patrona jednej z monasterskich cerkwi - św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. 📢 Zaginął mieszkaniec Sokółki. Policja poszukuje zaginionego Policja w Sokółce poszukuje 44-latka. Mężczyzna we wtorek 21 maja 2024 roku wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

📢 Tak mieszka Krzysztof Ibisz, który ponownie zostanie ojcem. Zajrzyj do domu prezentera i Joanny Ibisz w kamienicy – galeria zdjęć Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnym, który spodziewa się kolejnego potomka. Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem.

📢 Dzień matki 2024. Tak wyglądają mamy polskich gwiazd. Zobaczcie GALERIĘ Już wkrótce Dzień Matki 2024. Z tej okazji, wiele gwiazd polskiego show-biznesu dzieli się wizerunkiem swoich pięknych mam w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wyglądają mamy polskich celebrytów! 📢 Tłumy na koncercie chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Zobacz kto był na występie i posłuchaj wyjątkowego chóru z Serbii (część 1) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wyjątkowy koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Przed słuchaczami zaprezentowało się 9 chórów, w tym goście z Serbii, laureaci Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Cerkiew prawosławna czci pamięć Świętego Jana Teologa. Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą Dzisiaj (21.05) Cerkiew prawosławna świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Zobacz jak wyglądały uroczystości w najdalej wysuniętej cerkwi prawosławnej na wschód Polski w Mostowlanach 📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Burmistrz Sokółki wśród szesnastu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Burmistrz Sokółki została zatrzymana w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W ramach tej samej akcji CBA zatrzymało również 15 innych osób. Z informacji, które udało się zdobyć, wynika, że śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące sprawy mają być ujawnione najwcześniej w środę po południu.

📢 32 osoby zasiliły szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz zdjęcia z uroczystego ślubowania We wtorek 21 maja w szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wstąpiło 32 nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ślubowanie i mianowania odbyły się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. 📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej 📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych.

📢 Najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce. Tak wygląda luksus na kółkach Przyczepa kempingowa to najlepszy sposób na wakacje bez konieczności wynajmowania drogiego pokoju hotelowego. W Polsce można kupić bardzo luksusowe przyczepy, ale niestety jest to spory wydatek. Przedstawiamy jakie są ceny i jak prezentują się najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Duży pożar gospodarstwa w Kukowie. Ponad stu strażaków w akcji W niedzielę wieczorem miał miejsce duży pożar w gospodarstwie w Kukowie (powiat augustowski). W akcji brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej 📢 Siemiatycka plenerowa majówka. Były tańce i dobra zabawa W niedzielę odbyła się kolejna edycja siemiatyckiej, plenerowej majówki. Na Skwerze Artystów, przy ulicy 11 Listopada, zebrali się mieszkańcy Siemiatycz, by wspólnie spędzić czas, cieszyć się sztuką i uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego

📢 28. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza odbyły się w Mońkach i Białymstoku. Rolnikom wręczono medale Tegoroczne Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza trwały dwa dni. W sobotę odbywały się w Mońkach, natomiast główne uroczystości w niedzielę, w kościele p. w. Ducha Świętego w Białymstoku, gdzie medalami uhonorowane zostały osoby za szczególne Zasługi w Rolnictwie oraz zasłużone w szerzeniu kultu Patrona Rolników. 📢 Dzisiaj Prawosławny Dzień Kobiet czyli Wspomnienie Świętych Niewiast Niosących Wonności. Co to za święto? Dzisiaj (19.05) czyli w trzecią niedzielę okresu paschalnego Cerkiew Prawosławna wspomina Święte Niewiasty Niosące Wonności oraz Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema. W tym dniu mówi się o zdarzeniu, w którym kobiety wykazały się większą odwagą i wiarą niż mężczyźni.

📢 Archiwalne zdjęcia z regionu - Konstanty Kuźmin fotograf starego Gródka. Znajdź siebie i swoich bliskich na starych fotografiach Zdjęcia to fantastyczne medium, które pozwala nam wrócić do przeszłości, ożywić minione czasy. Obecnie każdy robi zdjęcia, lepsze lub gorsze, ale kiedyś fotograf to była postać wyjątkowa. Jedną z nich był urodzony na początku XX wieku Konstanty Kuźmin, który z umiłowaniem dokumentował swoje otoczenie. Zobacz jego zdjęcia z Gródka i okolic, a nich mnóstwo twarzy i emocji.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 Rolnicy. Podlasie. Na gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz praca wre. Mimo nerwowej atmosfery bracia Onopiuk wykonali niełatwe zadanie Okres wiosenno-letni to na gospodarstwie pracowity czas. Podobnie jest w Plutyczach u popularnych rolników Gienka i Andrzeja, bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Jarek Onopiukowie sadzili tym razem ziemniaki. Jak zwykle między braćmi panowała nerwowa, ale przez to zabawna atmosfera, dodatkowo Andrzeja zaatakował ... komar.

📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy.

📢 Podlaskie. Te zwierzęta mieszkańcy regionu oddają za darmo. Do przygarnięcia psy, koty, a nawet kucyk. Zobacz zdjęcia Są psy, koty a nawet kucyk. Zwierzęta małe i duże, a wszystkie z naszego regionu i to za darmo. Te urocze zwierzaki oddają za darmo, w dobre ręce, mieszkańcy Podlaskiego. Marzysz o własnym czworonogu? Wystarczy przygarnąć. Zobacz zdjęcia.

📢 Sianokosy to był okres ciężkiej pracy na roli. Zobacz, jak wyglądały kilkadziesiąt lat temu W Polsce okres sianokosów przypada na okres maja oraz czerwca. Prace polowe zmieniły się znacząco na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównie ze względu na postęp technologiczny, zmiany w praktykach rolniczych oraz rozwój świadomości ekologicznej. Zobacz, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały sianokosy. 📢 Pożar poddasza w Karwowie. Sześć jednostek strażaków w akcji We wtorek rano w miejscowości Karwowo (gmina Rajgród) miał miejsce pożar poddasza w domu jednorodzinnym. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów straży pożarnej 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Mamy sześciu nowych diakonów w diecezji ełckiej. Ślubowali życie w celibacie Czwartego maja 2024 roku, w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce, bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. 📢 Kultowe motory z czasów PRL na sprzedaż. Wciąż można kupić legendarne WSK, Jawa, SHL, MZ - k. Te motocykle to gratka dla kolekcjonerów Motocykle z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1947-1989), są często postrzegane jako ikony kultury motoryzacyjnej tego czasu. W okresie PRL-u motocykle były często postrzegane jako symbol wolności i niezależności, co sprawiało, że były bardzo popularne wśród młodych ludzi, ale również służyły jako środek transportu dla szerokiej gamy ludzi. Wielu zapalonych motocyklistów swoją przygodę rozpoczynało od maszyn z okresu PRL, dlatego też teraz często wracają do nich z sentymentem. Sprawdź, ile obecnie trzeba zapłacić na popularnych portalach aukcyjnych za kultowe motocykle z PRL-u.

📢 Rolnicy. Podlasie. Podwórko Gienka i Andrzeja nie do poznania - "Błota w ogóle nie ma"! Metamorfoza gospodarstwa w Plutyczach Program telewizyjny Rolnicy. Podlasie cieszy się niesłabnącą popularnością. Bezsprzeczną gwiazdą stał się Gienek z Plutycz oraz jego syn Andrzej. Panowie wyszli poza ramy telewizyjnego reality show i założyli kanał na YouTubie. Pokazują na nim swoje codzienne życie. W ostatnim odcinku legendarne błoto z podwórka rolników znika! Dochodzi też do kłótni Andrzeja z bratem Jarkiem. Zobaczcie sami! 📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Pamiętacie, jak wyglądały pierwsze Biedronki? Zobacz zdjęcia sklepów sprzed lat. Tak wyglądał handel na przełomie wieków Pierwsze Biedronki, mięsne prawie jak w PRL i banany za 1,49 zł. Pamiętacie? 📢 Ludzie, co to było! Światowe gwiazdy po sylwestrze na Podlasiu. Łatwo nie jest. Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki 01.01.2024 Co by się stało, gdyby światowe gwiazdy odwiedziły w sylwestra Podlasie? Zdaniem internautów na pewno sporo by się zmieniły. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie.

📢 Rolnicy. Podlasie. Żniwa u Bogdana z Borowskich Ciborów. Wiekowy kombajn w dobrych rękach daje radę W kolejnej swojej produkcji na youtube Bogdan Kubala zaprezentował jak u niego przebiegają żniwa. Niestety sprzęt bohatera serialu Rolnicy. Podlasie w pewnym momencie odmówił posłuszeństwa. Zobaczcie jak sobie poradził rolnik z serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 W gminie Perlejewo zostało otwarte nowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne W poniedziałek 31 lipca oficjalnie otwarto zostało centrum opiekuńczo-mieszkalne w Perlejewie. W placówce pomoc znajdzie 18 osób. Centrum opiekuńczo-mieszkalne będzie służyło wszystkim mieszkańcom gminy Perlejewo. Inwestycja kosztowała 4 miliony złotych. 📢 Widziałeś "U Pana Boga za piecem"? Zobacz jak wygląda prawdziwy Królowy Most Wielbiciele polskich seriali znają zapewne trylogię "U Pana Boga za piecem", a jak znają film to znają również miejscowość Królowy Most. Tam dzieje się większa część akcji lubionej przez Polaków komedii.W filmowym miasteczku jest kościół, komisariat, restauracja. Jak naprawdę wygląda Królowy Most? 📢 Zmarł profesor Piotr Wróblewski. Był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku W niedzielę 5 marca 2023 r. zmarł dr hab. Piotr Wróblewski, wieloletni pracownik i były profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Przez wiele lat pracował jako językoznawca, tłumacz, bibliotekarz, był wychowawcą wielu pokoleń studentów. Miał 87 lat.

📢 Jak zmieniały się koszulki piłkarzy Jagiellonii. Historia żółto-czerwonego trykotu (zdjęcia) Klubowe barwy Jagiellonii to kolory żółty i czerwony, które pojawiły się wraz z założeniem klubu w 1932 roku. Kolory te nawiązują to miejskich barw Białegostoku. W materiałach źródłowych pojawia się, co prawda kolor wiśniowy, ale ostatecznie został wyparty przez czerwień. W okresie przedwojennym pojawiają się jeszcze barwy strojów piłkarzy biało-czarne, jak również w latach 60-tych i na początku 70-tych. Dziś także nasi piłkarze, nawiązując do tradycji klubu nosząc wyjazdowe stroje właśnie w barwach biało-czarnych. Jednak podstawowymi barwami Jagiellonii są barwy Żółto-Czerwone.

Trochę poszperaliśmy w archiwaliach i oto nasza galeria przedstawiająca historię żółto-czerwonej koszulki.

📢 Największe wsie w województwie podlaskim. Zobacz ranking TOP 20 (zdjęcia) W województwie podlaskim jest 3 277 wsi, ale które z nich mają najwięcej mieszkańców? Sprawdziliśmy!

📢 Wierszalin. Najbardziej tajemnicze miejsce na Podlasiu. Nawet szatan nie miał tu wstępu (zdjęcia) Morderstwo, sekta, prorok i... święte baby. W tym miejscu wciąż czuć niesamowitą aurę. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Andrzej Piaseczny Piasek - zdjęcia ze ślubu. Kim jest Panna Młoda? Zobacz zdjęcia Piaska ze ślubu [FOTO FACEBOOK, INSTAGRAM] Andrzej Piaseczny na ślubie - Piasek opublikował zdjęcia z ceremonii. Kim jest Panna Młoda? To żona, wybranka Andrzeja Piasecznego?

